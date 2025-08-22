Тридесет минути след началото на разговора ми с президента на Републиканската федерация на колежите в Охайо, Спенсър Мандзак, бях принуден да го попитам защо е републиканец, а не демократ.След близо три години във Вашингтон, окръг Колумбия, открих, че отговорът на този въпрос обикновено се материализира в рамките на пет минути след среща с политик.

Манджак обаче беше различен. Той се представи, като сподели своя статия за важността на курирането на двупартийността онлайн. Той каза, че икономиката и външната политика са неговите основни политически теми и не предлагаше никакви засилени мнения по теми като религия или сексуалност, пише за Newsweek журналистът Алекс Рухандех.

Като ученик в трети клас на гимназията през 2019 г., Манджак е бил стресиран по време на подготовката за колеж. Той се е питал дали изобщо иска да кандидатства, защото резултатите му от стандартизираните тестове са били средни, както и оценките му. Освен това се е притеснявал, че расата му ще попречи на шансовете му да учи в университета в Маями, където са се запознали родителите му. Да не бъде приет в университета би било все едно да бъде изгонен от дома.

Спечелването на подкрепата на младите мъже би се оказало значително за конкурентоспособността на демократите в Охайо, някога колеблив щат, където Републиканската партия изведе напред. Въпреки това, 53% от мъжете на възраст 18-44 години подкрепиха Тръмп през 2024 г., в сравнение с 45% през 2020 г., като президентът разшири подкрепата си сред всички раси, според Асошиейтед прес.

Това се случва, тъй като все повече мъже споделят първоначалната предпазливост на Манджак към висшето образование. Мъжете съставляват 44% от младите студенти, според доклад на Pew Research Center от 2023 г. Тъй като образованието все повече се превръща в предсказващ фактор за политическа принадлежност, демократите се оказват в повратна точка – да прегърнат ценностите на висшето образование или да рискуват да загубят цяло поколение млади мъже.

Докато в миналото ляво ориентираната ЧВК можеше да се съюзи със синдикатите на работническата класа, организираният труд е намалял от 50-те години на миналия век насам и съставът на днешната работническа класа изглежда различно. Анализ, публикуван от безпартийния институт Брукингс, на два доклада от 2023 г. на Института за прогресивна политика, пише, че повече американци от работническата класа заемат работни места в здравеопазването, търговията на дребно и хранителните услуги. Докладът предполага, че поради тази промяна повече членове на работническата класа мечтаят да започнат бизнес, вместо да посещават колеж и да се присъединят към ЧВК. Тази цел е по-съвместима с републиканския елит.

Проучване от 2022 г., публикувано от Националното бюро за икономически изследвания, установи, че 6% от републиканците са станали предприемачи в сравнение с 4% от демократите между 2005 и 2017 г., в извадка от 40 милиона американци, идентифицирани като партии. Демократите отдавна са партията, свързвана с прилагането на регулаторните разпоредби, което може да създаде главоболия за предприемачите. Тази позиция може да не е добра за набирането на представители на поколение Z от левицата, защото, както е писал Forbes, кохортата „бързо става известна като едно от най-предприемчивите поколения до момента“.

Дженингс е чернокож баща на едно дете, родом от Атланта. За първи път се присъединява към „Младите демократи“ в гимназията сред ентусиазма около кампанията на президента Барак Обама . Като ученик в гимназията в Линчбърг, Вирджиния, по това време Дженингс се сблъсква с атмосфера в гимназията си, която той описва като „толкова расистка“, като думата с „Н“ редовно се използва в коридорите.

Тъй като хората, които го използваха, бяха гордо републиканци, Дженингс реши, че той ще бъде горд демократ.

Това, което Дженингс е научил през десетилетието между гимназията и изкачването си до лидерството на Демократическата партия, е, че расовата политика се е променила. През този период Обама завърши втория си мандат, Америка стана свидетел на национални протести в отговор на убийството на Джордж Флойд , а Джорджия избра преподобния Рафаел Уорнок в Сената.

Дженингс каза, че макар значението на расовата политика да е намаляло, значението на икономическите въпроси е нараснало. Той каза, че това е особено вярно сред чернокожите мъже, които подкрепят Харис с 13% по-ниска подкрепа от Байдън, като бившият вицепрезидент е с 74% от демографската група.

Въпреки че Дженингс следва интелектуалната рамка, която понякога се появява в университетските кампуси и свързва расовата справедливост с други обществени проблеми, той смята, че воденето с подобна реторика често създава объркване.

Успешното постигане на това означава не само да се вземат предвид перспективите на хората с висше образование, но и на тези, които се стремят да се препитават чрез алтернативни начини. След като е учил в Държавния университет в Савана, отпаднал и се записал отново, Дженингс е мислил критично за колежа и как той се съобразява с амбициите му. Той обаче не смята, че всеки трябва да поеме по този път.

Подобни теми могат да се видят и в отношенията на Демократическата партия с латиноамериканската общност, особено с мъжете. Тръмп спечели 48% от гласовете на латиноамериканските мъже в сравнение с 50% на Харис, което е скок с 10 пункта спрямо 2020 г. Един от хората, водещи тези усилия, беше Емануел Ернаис, 24-годишният бивш щатски директор на латиноамериканските организации за Тръмп в Джорджия. Ернаис е и касиер на клоновете на „Младите републиканци“ в Джорджия и Атланта, а през април приключи мандата си като председател на Асоциацията на колежанските републиканци в Джорджия. Ернаис, говорещ испански от Пуерто Рико, познава добре латиноамериканската общност и вярва, че нейните модели на гласуване са пример за това, което неговата партия прави правилно и какво правят демократите погрешно.

Хернаис отбеляза още, че обвиненията в фанатизъм и предупрежденията за Проект 2025 не успяват да привлекат вниманието на избирателите. Това са били опасения на демократическия елит, каза той, а не на средностатистическия избирател. Хернаис видя голяма част от тези послания да се отразяват в университетските кампуси и в академичните среди. Докато хората ходят в колеж, за да се борят с идеи, повечето от тях посещават с преобладаващата амбиция да си осигурят високоплатена работа. Ако посланията на демократите обслужват населението, което е по-загрижено за първата цел, отколкото за втората, Хернаис подозира, че тяхната привлекателност ще продължи да намалява. „Баща ми е източникът на доходи в семейството ми“, каза той. „Той не е завършил колеж, но когато сключва всичките си бизнес сделки, не го питат за дипломата му.“

Ернаиз каза, че е извлякъл полза от времето си в Университета на Джорджия, но признава, че висшето образование е в съответствие с амбициите му за кариера в политиката. И все пак, с нарастващите разходи и напрегнатата политическа атмосфера, колежът може да е по-малко привлекателен за други, които виждат път към икономически просперитет чрез професионално училище или онлайн обучение, основано на умения.

Ако демократите не успеят да отговорят на тези интереси, докато разчитат на широкообхватни обвинения в расизъм и дискриминация, Ернаис е щастлив, че шансовете на партията му за напредък са големи.

Расовото равенство остава проблем в Съединените щати. Що се отнася до заплатите, средните доходи на латиноамериканците, работещи на пълен работен ден, са били 947 долара, докато чернокожите са печелили 991 долара, белите - 1225 долара, а азиатците - 1553 долара, според доклад от 22 юли на Бюрото по трудова статистика. И тази цифра представлява само един пример за разнообразието от начини, по които неравенството се проявява в Съединените щати.

Макар мнозина да биха сметнали за неморално демократите да се откажат от историческия си стремеж да се справят с тези проблеми, последните избори показаха, че те може би имат какво да научат от републиканците, когато става въпрос за достигане до тези общности.

Белите хора продължават да съставляват мнозинство от завършилите колежи в Америка, а настоящите тенденции в записването показват, че сред поколението Z тази кохорта започва да изкривява жените. Както пишат Еренрайх, справедливостта често е в основата на професиите в частните военни компании, но ако това добронамерено намерение не се предаде по подходящ начин, то рискува да бъде възприето като символично и откъснато от реалността, както предполагат Дженингс и Хернаиз, които са се появили в миналото.

Освен това, когато идентичността стане централна за политическите мотиви, това може да доведе до чувство на отчуждение от онези, които не споделят тази идентичност.

Манджак завършва университета в Маями и освен задълженията си в колежа, е служил и като секретар по академичните въпроси в студентското самоуправление и началник на офиса на университета ASPIRE, който работи по ангажирането на общността.

Макар че връзката му с Републиканската партия е нещо повече от опита му в гимназията, разговарях с дузина студенти от Държавния университет на Охайо и Технологичния институт на Джорджия, които изразиха подобно недоволство от начина, по който левицата се справя с политиката на идентичността. Без коригиране на курса, демократите биха могли да загубят шанса си да спечелят гласовете на това поколение американци.

Макар емпиричните доказателства все още да не показват, че демократите се ръководят от Народно-демократичния комитет (PMC), а републиканците - от дребната буржоазия, картината на Еренрайх отразява много културни и политически разделения, наблюдавани днес. В крайна сметка работническата класа ще продължи да оформя изборите, тъй като 62% от американците остават без висше образование, а според Statista само 34% от домакинствата печелят над 100 000 долара.