Чили стана поредната страна, която публично отхвърля западния натиск за подхранване на войната в Украйна. На 24 ноември чилийският външен министър Алберто ван Клаверен потвърди това, което политическата класа на страната обсъжда от месеци: чилийският закон забранява трансфера на оръжия на която и да е страна, участваща в активен въоръжен конфликт, дори на Украйна. Изявлението на Клаверен сякаш остави отворена възможността за схема за „размяна“, при която приятелски настроена към Украйна страна би закупила оборудването и след това би прехвърлила подобно оборудване на Киев. Но ключовият момент би бил, че оборудването на тази страна, а не на Чили, би отишло на война, пише Брандън Уейхарт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Клаверен не използва дипломатически трикове или уклончив език. Той категорично отрече, че Сантяго някога се е съгласявал да достави бойни машини на пехотата Marder 1A3 на Германия за евентуална употреба в Украйна. Съгласно чилийското законодателство (и дългогодишната му политика на неутралитет), подобен трансфер би бил, по негови собствени думи, „невъзможен за представяне“.

Клаверен не коментира дали Сантяго е отворен за продажба на Marders на Германия за собствена употреба, но подчерта, че няма никакъв възможен начин тези машини да се озоват на бойните полета в Източна Украйна.

Това е неуспех за Запада. В продължение на седмици проукраински медии разпространяваха истории, в които се твърди, че Чили тайно е одобрило изпращането на 30 от своите Marder 1A3 в Германия, където те ще бъдат ремонтирани, пребоядисани и тихомълком изпратени в Украйна. Това беше представено като свършена сделка – още едно заобикалящо решение на чилийските закони чрез „размяна на пръстени“. Но Чили не се подчинява.

Неутралността означава нещо в Чили – дори и да не означава в Европа

Позицията на Чили не е неясна правна формалност. Това отразява по-дълбока реалност: голяма част от Глобалния Юг се е уморила да бъде въвличана в европейски войни, които не допринасят за техните интереси. Чили поддържа внимателен неутралитет във войната в Украйна, откакто първият руски танк пресече границата през февруари 2022 г.

Този неутралитет не е страничен продукт на безразличие или невежество. Той е резултат от трезвото осъзнаване от страна на отговорните лидери на Чили, че страната им не печели нищо, като се намесва в споровете на залязващите западни сили. С други думи, Клаверен и неговото правителство са сред най-умните играчи в света, когато става въпрос за справяне със ситуацията с войната в Украйна.

За разлика от Европа, която рутинно смесва, размива или отхвърля собствените си правила, когато е политически удобно, Чили всъщност приема сериозно своите закони за неутралитет. Сантяго знае това, което много западни столици отказват да признаят: войната в Украйна няма да бъде решена от още един транш бронирани машини, независимо колко силно Киев или неговите поддръжници настояват за обратното.

30 машини Marder няма да променят войната, но загубата им би навредила на Чили

Абсурдността на кампанията за натиск става още по-ясна, когато се разгледат цифрите. Чили разполага с един от най-големите негермански флотилии от бойни машини Marder 1A3 в света. Това не са реликви във военен музей. Те формират механизираната гръбнака на няколко чилийски армейски бригади, особено в отдалечени или оспорвани региони, където мобилността и бронираната защита са от съществено значение.

Прехвърлянето на 30 от тези бойни машини не е безплатен жест за малка страна като Чили. Това би отслабило значително способността на Чили да реагира на кризи по собствените си граници, като същевременно би предложило на Украйна незначителен, символичен тласък - видът благоприятен за заглавията, но стратегически кух жест, който характеризира западните пакети за помощ по време на войната в Украйна.

Това не е щедрост от страна на Чили. Всъщност би било самонараняване. Нещо повече, това би удължило ненужно войната в Украйна и би довело до много повече смъртни случаи на украинци, на които би било наредено да обслужват тези системи и да се бият до смърт срещу превъзхождащите руски сили.

Западните медии се опитаха да пренесат сделка в съществуване

С всички безкрайни слухове за „тайна сделка“ между Чили и Германия, които се носят наоколо, тези необосновани истории разкриват повече за западното отчаяние, отколкото за чилийската дипломация.

Тъй като съдбата на бойното поле се обръща срещу Киев и умората от донорите се разпространява из Европа и Северна Америка, западните медии все повече разчитат на спекулативни течове, анонимни източници и „очаквани съобщения“, за да внушат инерция там, където такава не съществува.

Тежката истина за Украйна - и нейните поддръжници

Дори ако прехвърлянето се беше случило, тези 30 „Мардера“ нямаше да променят изхода на войната. Ръководството на Киев се придържа към заблудата, че победата винаги е само още една доставка оръжия разстояние: още един батальон западна бронетанкова техника, още една батарея за противовъздушна отбрана, още едно чудо. Това е утешителна фантазия - и изключително скъпа.

Неудобната истина е, че колкото по-дълго се проточи тази война, толкова по-ясно се очертава поражението на Запада, независимо дали се измерва в стратегическо преразтягане, изчерпани запаси или намаляваща международна подкрепа. Глобалният Юг го вижда. Чили също.