Облачно и мъгливо е в планините, на много места вали дъжд

Има опасност от загубване, предупреждават от ПСС

04.11.2025 | 10:00 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Положителни са температурите в планините, облачно е и мъгливо, на много места вали дъжд, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Условията не са приятни за туризъм.

Спасителите предупредиха, че заради мъглата на места има опасност от загубване в планината, съобщи БТА. 

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

 

ПСС планини туризъм
