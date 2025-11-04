Трагедия в Сърбия: Треньор колабира по време на мач и почина

Голяма трагедия разтърси футбола в съседна Сърбия. Старши треньорът на Раднички (Крагуевац) Младен Жижович почина, след като колабира по време на двубоя срещу Младост (Лучани) от 14-тия кръг на сръбското първенство.

Босненският старши-треньор се срина на пистата пред скамейката на своя отбор в 21-вата минута на срещата и двубоят беше прекъснат, а по-късно и прекратен, след като стана ясно, че 44-годишният специалист е починал на път за болницата.

След инцидента и откарването на Жижович с линейка мачът продължи още известно време, преди в края на първото полувреме играчите и щабът на Раднички да научат тъжната вест при резултат 2:0 в тяхна полза.

“С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че ръководителят на нашия професионален щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани. Нашият клуб загуби не само голям специалист, но преди всичко добър човек, приятел и спортен деятел, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха," написаха от Раднички.

Жижович е бивш атакуващ халф, като има и 2 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина. Започва треньорската си кариера през 2017 година, като ръководи през годините Зрински Мостар, Радник, Борац, Слобода (Тузла), както и македонския Шкупи и саудитския Ал-Холуд