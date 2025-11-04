Желязков: България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент

Премиерът Росен Желязков участва на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция "Бояна”.

"Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа", каза премиерът.

"Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната", заяви министър-председателят. Желязков добави, че това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

"Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави”, заяви още Желязков.

"Реформите не бяха лесни, но бяха необходими. България е едно по-добро място за живеене благодарение на това”, каза още Желязков и добави, че успехът на въвеждането на еврото зависи от доверието към него.

“Част от българското общество беше отровено от пропаганда, но нещата се променят. Ние сме подготвени за плавното преминаване към еврото. България е готова за бъдещето си”, подчерта министър-председателят.