IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

ЦИК на Косово не допусна "Сръбска листа" до участие в местните избори

Партията е обвинена в "терористично наследство"

22.08.2025 | 08:13 ч. Обновена: 22.08.2025 | 08:20 ч. 0
Снимка БНР

Снимка БНР

Централната избирателна комисия на Косово е отказала да допусне най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" до участие в местните избори, които ще се проведат на 12 октомври 2025 г., съобщи Косовското радио и телевизия.

Решението бе обявено след проведено гласуване, на което председателят на Комисията Крешник Радоничи и представителката на "Сръбска листа" гласуваха "за", двамата представители на Движение "Самоопределение" (LVV) гласуваха "против", а седемте представители на останалите партии – "въздържал се". По този начин "Сръбска листа" не получи нужната подкрепа за участие в предстоящите местни избори, допълва БТА.

Представителят на Движение "Самоопределение" Сами Куртеши оправда решението си да гласува "против", като описа "Сръбска листа" като партия с "терористично наследство" и обвини част от кандидатите ѝ в подривна дейност срещу Република Косово.

"Въздържаме се от гласуване, докато не видим действия от институциите за сигурност, които да покажат пътя, който тази партия трябва да следва", заяви представителят на Демократическата партия на Косово (ДПК/PDK) Арианит Елшани. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сръбска листа косово избори цик
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem