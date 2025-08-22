ЦИК на Косово не допусна "Сръбска листа" до участие в местните избори

Централната избирателна комисия на Косово е отказала да допусне най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" до участие в местните избори, които ще се проведат на 12 октомври 2025 г., съобщи Косовското радио и телевизия.

Решението бе обявено след проведено гласуване, на което председателят на Комисията Крешник Радоничи и представителката на "Сръбска листа" гласуваха "за", двамата представители на Движение "Самоопределение" (LVV) гласуваха "против", а седемте представители на останалите партии – "въздържал се". По този начин "Сръбска листа" не получи нужната подкрепа за участие в предстоящите местни избори, допълва БТА.

Представителят на Движение "Самоопределение" Сами Куртеши оправда решението си да гласува "против", като описа "Сръбска листа" като партия с "терористично наследство" и обвини част от кандидатите ѝ в подривна дейност срещу Република Косово.

"Въздържаме се от гласуване, докато не видим действия от институциите за сигурност, които да покажат пътя, който тази партия трябва да следва", заяви представителят на Демократическата партия на Косово (ДПК/PDK) Арианит Елшани.