Британците говорят над 56 часа годишно за времето

Ново проучване на Метеорологичната служба на Великобритания сочи, че британците прекарват средно 56,6 часа на година, обсъждайки времето, което подчертава неизменното увлечение на нацията по климата на фона на едно от най-топлите лета в историята на Острова, съобщи Синхуа.

Остават две седмици до края на лятото, което се очертава да бъде сред най-горещите във Великобритания с максимални и минимални температури над средните, показват данни на Метеорологичната служба.

Проучването, проведено през сезона, в който бяха отбелязани четири горещи вълни, показва, че средните температури във Великобритания от 1 юни до 17 август са били 16,2 градуса по Целзий, което е 1,5 градуса над дългосрочните стойности на средната температура.

Според изследването 60% от респондентите определят времето като любима тема за всекидневни разговори, изпреварвайки новините, семейството и празниците. Повече от 98% казват, че водят светски разговори поне веднъж на седмица, а 30% - всеки ден.

43% от участниците в проучването често използват темата за времето, за да започнат разговор - най-честото средство за „разбиване на ледовете“. 22% казват, че обичат дискусии, свързани с времето, като мнозинството ги използва като лесен начин за общуване със семейството, приятелите и колегите.

„Времето винаги е помагало за обединяването на хората и това проучване подчертава как разговорите за времето са повече от любопитство, те са необходимост за много хора“, казва Алекс Дийкън от Метеорологичната служба.

(БТА)