Резултатът от срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж в петък изненада Европа, , пише за TNI Робърт Елис, анализатор и коментатор по въпросите на Турция.

Както каза британският историк Робърт Сървис:

„Американците са преди всичко патриоти – докога ще търпят господаря на сделката, който държи тестето карти в ръцете си, да се справя с тях толкова неумело?“ Червеният килим буквално беше разстлан за руския лидер, докато атаките срещу украински градове и убийствата на цивилни продължаваха с неуморна сила. На Путин беше дадена платформа да твърди: „Убедени сме, че за да направим споразумението трайно и дългосрочно, трябва да премахнем всички първични корени, първичните причини за този конфликт, и сме го казвали многократно, да разгледаме всички легитимни опасения на Русия и да възстановим справедливия баланс на сигурността в Европа и в света като цяло.“

Както отбеляза лондонският вестник „Телеграф“, „всичко, с което останахме, беше оглушителният звук на ритаща по пътя консерва“. А заключението му беше недвусмислено: „Ако европейските лидери не предприемат действия в подкрепа на Украйна, след това ще трябва да отговарят пред историята.“ Напротив, реакцията на руската преса беше положителна. Стив Розенберг, кореспондентът на Би Би Си в Москва, излезе със следния преглед. Основните наративи бяха, че срещата на върха е преминала добре за Москва, като Доналд Тръмп се е доближил до позицията на Кремъл по отношение на Украйна. Вестниците очакват Тръмп да постави ултиматум на Зеленски да сключи сделка, а Европа ще се опита да я провали.

След като Тръмп се отказа от искането си за незабавно прекратяване на огъня от Русия в Украйна, за да се съсредоточи върху осигуряването на мирно споразумение, в което Русия изисква Украйна да предаде онези части от Донбас, които все още са под украински контрол. Тръмп прие позицията на Русия като основа на ултиматума си към Зеленски. Освен това, Тръмп е готов да прехвърли отговорността за вземането на трудни решения върху украинския си гост. Ако той откаже, вината ще бъде насочена към Украйна.

Всъщност това се случи. Путин поиска Украйна да се изтегли от Донецк и Луганск и беше готов да замрази фронтовата линия в други региони, ако основните му искания бъдат изпълнени. В неделя Тръмп заяви, че Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. През 1938 г. Великобритания и Франция се съгласяват да отстъпят Судетската област с нейните укрепления на Германия с убеждението, че тази отстъпка ще постигне „мир в наше време“. По подобен начин, ако Украйна се откаже от крепостния пояс на Донецк, това би дало на Русия безпрепятствен достъп до сърцето на Украйна.

Ако председателят Джером Пауъл намали лихвените проценти, както предложи президентът Тръмп, американците трябва да се подготвят за повишена инфлация и евентуална криза с американските облигации.

Несигурността около веригата за доставки и суровините, както и намаляващата работна сила, са в основата на проблемите с американската отбранителна индустриална база.

Наблюдава се значително увеличение на подкрепата на американската общественост, както републиканци, така и демократи, за допълнителни санкции срещу Русия и военна помощ за Украйна. В движението MAGA има разделения. Съществува и ясно противопоставяне на пряката военна намеса на САЩ с използване на американски войски. Интервю със сенатор Тед Круз (републиканец от Тексас), член на Комисията по външни отношения на Сената, разкрива противоречието във външната политика на САЩ. Круз смята, че войната ще приключи с договорено споразумение и че тя трябва да приключи по начин, който е ясна и осезаема загуба за Русия. „Путин не е наш приятел. Той е бандит на КГБ. Мисля, че начинът да се договори край на тази война е това, което прави Тръмп, а именно преговори от гледна точка на силата.“ Именно това Тръмп не прави, тъй като продължава да се измъква по въпроса за допълнителни санкции, които, ако бъдат приложени ефективно , ще осакатят руската икономика.

Срещата в понеделник между Тръмп и Зеленски беше по-сърдечна от срещата през февруари, а последвалата среща с европейските лидери се фокусира върху въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна. Както по-късно Тръмп написа в Truth Social: „По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които гаранции ще бъдат предоставени от различните европейски страни, с координация със Съединените американски щати.“ Тръмп също се обади на Путин, за да уреди среща между него и Зеленски, последвана от тристранна среща. Според европейски служител , който е бил част от делегацията във Вашингтон, териториите не са били част от дискусиите. Тръмп беше казал: „Това не е моя работа, това е въпрос на Украйна.“

Каква форма ще приемат гаранциите за сигурност и каква ще е ролята на Америка, е неясно. Все пак, сега се очертават контурите на европейска структура за сигурност, където водеща роля играят Марк Рюте от НАТО, Урсула фон дер Лайен от Европейската комисия, Фридрих Мерц от Германия, Еманюел Макрон от Франция, Киър Стармър от Великобритания, Джорджия Мелони от Италия и не на последно място Александър Щуб от Финландия. В момента те чакат да видят резултата от срещата между Путин и Зеленски и следващата тристранна среща, ако тя се проведе . Руският външен министър Сергей Лавров хвърли гаечен ключ в хода на преговорите, като настоя Русия да бъде включена в преговорите за гаранциите за сигурност, както и Китай.

Финландският всекидневник „Илталехти“ писа, че ако може да се постигне прекратяване на огъня, съществува план на европейска коалиция за разполагане на цял армейски корпус от 50 000 войници в Украйна, заедно с въздушна и военноморска подкрепа. Има много и други следвоенни планове . През март турският външен министър Хакан Фидан взе участие в учредителната конференция на коалицията и заяви интереса на Турция да бъде част от нова европейска архитектура за сигурност. Турция е заинтересована и от участие в наддаване за дял от финансовия инструмент SAFE на ЕС за разходи за отбрана.

Като се има предвид подкрепата на Турция като член на НАТО във войната в Босна и Херцеговина и в Афганистан , турски контингент за защита на Украйна от руската агресия би бил добре дошъл. Германският институт за международни въпроси и въпроси на сигурността в Берлин току-що разгледа сложния въпрос за ролята на Турция в бъдещата европейска архитектура на сигурност в своя анализ „Съгласуване на необходимостта “. Каквато и форма да приеме новата европейска архитектура на сигурност, тя ще трябва да намери роля за Анкара.