Тръмп се оттегля от мирните преговори между Русия и Украйна?

Доналд Тръмп възнамерява да се отдръпне от идеята за организиране на среща между лидерите на Русия и Украйна. Според източници, близки до републиканеца, Тръмп засега не иска да има пряка роля.

Следващият етап според Тръмп за прекратяване на войната в Украйна остава двустранна среща между Владимир Путин, руския президент и Володимир Зеленски, украинския президент, съобщиха официалните лица.

През последните дни Тръмп е казал на съветниците си, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат първо, въпреки че дали тази първоначална конференция ще се проведе, остава неясно и Тръмп не възнамерява да се включва в тези усилия, пише The Guardian.

В телефонно интервю с водещия на токшоуто Марк Левин по WABC във вторник, Тръмп също така каза, че смята, че би било по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него на първо време. “Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Така че те са в процес на уговаряне и ще видим какво ще се случи.“

Нежеланието на Тръмп да настоява Путин и Зеленски за среща идва, тъй като той призна през последните дни, че прекратяването на войната в Украйна е по-трудно, отколкото е очаквал, след като заяви по време на предизборната си кампания миналата година, че може да го постигне за 24 часа.

Оттогава той се стреми към бързо мирно споразумение, след като крайният му срок Русия да прекрати войната изтече този месец, и заяви след срещите си със Зеленски и европейски лидери в Белия дом в понеделник, че е предприел стъпки за двустранна среща.

Високопоставен служител от администрацията определи ситуацията като “изчакващ подход“ на Тръмп относно това дали може да бъде насрочена среща между Путин и Зеленски. Но през последните дни имаше малко осезаеми признаци за напредък и Белият дом няма кратък списък с места, където срещата може да се проведе.

Белият дом направи изявление, в което съобщи че “Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да работят с руски и украински представители за двустранна среща, за да се спрат убийствата и да се сложи край на войната... Не е в национален интерес да се водят допълнителни публични преговори по тези въпроси.“

След срещите в Белия дом Тръмп разговаря с Путин по телефона, който продължи около 40 минути. Помощникът на Путин по външната политика, Юрий Ушаков, по-късно заяви, че двамата лидери са се споразумели, че ще бъдат назначени по-висши преговарящи за директни преговори между Русия и Украйна.

Това изявление сигнализира, че двустранна среща може да се окаже далеч от очакваното, въпреки че генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази оптимизъм, че тя може да се състои в рамките на две седмици, а Путин отхвърли предишните опити на Зеленски да се срещне лице в лице от началото на войната.

На пресконференция в понеделник вечерта след срещите в Белия дом Зеленски заяви, че срещата на европейските лидери с Тръмп е била съсредоточена върху гаранциите за сигурност за Украйна във всяко мирно споразумение, за да се гарантира, че Русия няма да възобнови инвазията си.

Тръмп предложи да допринесе за гаранциите за сигурност, но оттогава изключи разполагането на американски войски, които да бъдат част от военна сила на място в Украйна. Очаква се всяка помощ от САЩ да дойде под формата на споделяне на разузнавателна информация или евентуално американска въздушна подкрепа.

Преди това, Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, заяви в предаване по CNN след срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска, че Путин се е съгласил САЩ да предложат на Украйна гаранция за сигурност, наподобяваща мандата за колективна самозащита по член 5 на НАТО.

“Успяхме да спечелим следната отстъпка: Съединените щати да предложат защита, подобна на тази по член 5, което е една от истинските причини, поради които Украйна иска да бъде в НАТО“, каза Уиткоф.

Но приемането на гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, от страна на Путин може да не е толкова просто. Сергей Лавров, руският външен министър, също предложи Русия да бъде един от гарантите за сигурност за Украйна – предложение, на което Белият дом тайно се е подиграл, каза един служител.

“Украинската страна предложи, а нашата делегация по това време се съгласи, да се разработят гаранции за сигурност, които да включват всички постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – тоест Русия, Китайската народна република, Съединените щати, Франция и Обединеното кралство“, каза Лавров.

След срещите в Белия дом, Зеленски очерта и план за закупуване на американски оръжия на стойност 90 милиарда долара през Европа, за да получи гаранции за сигурност, както и САЩ да закупят дронове от Украйна. Не беше ясно веднага дали това е част от сделката за оръжия с Украйна, обявена от Тръмп миналия месец.