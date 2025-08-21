IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Премиерът на Украйна: Обучението по български език в страната ще продължи

Желязков проведе видеоконферентен разговор със Свириденко

21.08.2025 | 08:30 ч. Обновена: 21.08.2025 | 09:04 ч. 14
Снимка: Пресцентър на МС

Обучението по български език в Украйна ще продължи. Това е уверила украинския премиер Юлия Свириденко българския си колега Росен Желязков. Във видеоконферентен разговор Росен Желязков е уверил, че България е готова и да помага за следвоенното възстановяване на Украйна. 

Росен Желязков е припомнил, че България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна. И е предложил, и споделяне на ценен опит в интеграционния процес, посочват от правителствения пресцентър.

Българският премиер е акцентирал върху значението на украинския план за действие към националните малцинства, като го смята за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава.

В публикация в "Телеграм" Юлия Свириденко съобщи, че е уверила Росен Желязков, че обучението по български език в Украйна ще продължи. Защото е важен елемент от "взаимно уважение към националните общности".

Украинският премиер е благодарил и за помощта при възстановяването на енергийната система на Украйна, както и за подкрепата за диверсификацията на доставките и проектите за енергийна сигурност.

Очаква се до края на годината Европейската комисия да е готова за започването на преговори за присъединяване на Украйна.

украйна български език желязков свириденко
