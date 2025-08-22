Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг, отива в ареста

18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август се вряза в курорта Слънчев бряг в петима души, сред които и три деца, остава в ареста, реши съдът.

"Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията“, заяви Бургазлиев в съдебната зала, цитиран от "Фокус".

Първоначално му бе отредена мярка „домашен арест“, но на 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда.

"Позицията на прокуратурата е, че мярката следва да бъде "задържане под стража". Такава е била внесена в районния съд в Несебър, не е била уважена, незабавно и своевременно е била протестирана и ще бъде разгледана днес", заяви преди началото на съдебното заседание прокурорът от по-висшата инстанция по делото Христо Колев.

"Когато пристигнат документите от съдебния лекар, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда", добави Колев. Той подчерта, че в началния етап на разследването е имало единствено данни за причинени средни телесни повреди.

В днешното съдебно заседание ще представим нови доказателства в тази връзка, а именно експертизи, от които е видно, че те са в много по-тежко състояние и съответно ще има преквалификация на обвинението, каза още прокурорът, като добави, че ако някой от настанените в болница почине, обвинението ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт, за което законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 20 години.