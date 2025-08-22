Студентите отрязаха Вучич за дебат

Студентите отказаха поканата на сръбския президент Александър Вучич да участват в публичен дебат за бъдещето на Сърбия, стана ясно от тяхна публикация в социалните мрежи.

Студенти, които блокират Философския факултет на Белградския университет, заявиха в социалната мрежа Екс, че президентът „очевидно“ няма отговор на народното недоволство.

„Президентът ни покани на обществен дебат. Очевидно няма отговор на народния бунт, затова сега иска да говори със същите нас, които от месеци нарича терористи. Ще обсъждаме визии и програми за бъдещето в предизборната кампания, когато той свика избори“, казаха студентите.

Студенти, участващи в блокадата и на други факултети, публикуваха в социалните мрежи аналогични коментари на поканата на Вучич.

„След 13 години систематично избягване на разговори с опозицията и 9 месеца на крещящо унищожаване на образованието и жестоки побоища над студенти и други граждани, той си спомни, че трябва да разговаря. Проблемът е, че той е част от организираната престъпност и като такъв е нелегитимен президент. С престъпници не се говори; може само да се преговаря за условията на тяхната капитулация“, каза социологът Йово Бакич пред в. „Данас“, който е един от най-честите оратори на антиправителствените протести от самото им начало.

Днес Александър Вучич покани с видеобръщение в Инстаграм студентите на публичен дебат за бъдещето на страната, като каза, че ще разговаря пред телевизионните камери с трима-четирима представители на тяхното движение без значение дали са студенти, преподаватели или граждани.

От повече от 9 месеца в Сърбия се провеждат протести след като на 1 ноември 2024 г. в северния сръбски град Нови Сад се срути бетонната козирка на жп гарата.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.