Зеленски настоява за силен отговор от САЩ, ако Путин отхвърли преговорите с Украйна

Украинският президент още веднъж заяви, че е готов на среща с Путин

21.08.2025 | 15:35 ч. Обновена: 21.08.2025 | 16:50 ч. 112
Reuters

Reuters

Ако руският президент Владимир Путин “не е готов“ за среща на четири очи с президента Володимир Зеленски, Украйна очаква САЩ да отговорят с по-строги мерки, заяви Зеленски по време на среща с журналисти.

“Готови сме за двустранната среща. Ако руснаците не са, тогава бихме искали да видим силен отговор от Съединените щати“, каза Зеленски, добавяйки, че е помолил Тръмп да наложи допълнителни санкции на Москва, ако тя отхвърли преговорите с Украйна.

Срещата ще отбележи първата среща между Зеленски и Путин от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Двамата лидери се срещнаха за последно в Париж през декември 2019 г. като част от преговорите в Нормандския формат, посредничени от Франция и Германия.

Зеленски заяви, че в рамките на следващите 7 до 10 дни Украйна очаква да получи яснота относно същността на гаранциите за сигурност на НАТО, подобни на член 5, които Западът може да предостави като част от продължаващите мирни усилия, включително как всяка страна изпълнява ангажимента си.

След това, добави Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква двустранна среща между Украйна и Русия да се проведе в рамките на “една до две седмици“. Ако тази среща даде резултати, може да последва тристранна среща на върха с участието на Тръмп.

“Имаме нужда от тази среща. Направихме крачка напред и сега те (Русия) трябва да направят нещо, за да покажат, че наистина искат да сложат край на войната, както твърдят“, добави Зеленски.

На 19 август Bloomberg съобщи, че пакет от гаранции за сигурност за Украйна може да бъде финализиран тази седмица. Според съобщенията европейски представители са обсъждали изпращането на британски и френски войски в Украйна, заедно с контингенти от около 10 други държави.

Кремъл отхвърли тези предложения за сигурност, като ден по-късно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия трябва да участва в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.

След двустранна среща с Тръмп в Аляска, която не доведе до мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня, Путин се завърна, без да се изправи пред санкциите, които Тръмп отдавна заплашваше, но не беше наложил.

Подготовката за разговора се ръководи от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, припомня Kyiv independent.

Зеленски посочи Швейцария, Австрия и Турция като потенциални домакини на преговорите. Що се отнася до Унгария, той каза, че “няма да е лесно“, предвид противопоставянето на Будапеща да подкрепи Украйна по време на войната.

Отделно Зеленски заяви, че Тръмп ще работи с унгарския премиер Виктор Орбан, за да убеди Будапеща да спре да блокира пътя на Украйна към членство в Европейския съюз.

Зеленски многократно е изразявал готовност за директни преговори. Преди дни той заяви, че е готов да обсъди териториални въпроси лично с Путин. Руският президент досега избягва среща със Зеленски, въпреки че твърди, че е отворен за преговори.

 

