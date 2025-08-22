IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел предупреждава: Град Газа може да бъде унищожен

Това ще се случи, ако Хамас не приеме условията за прекратяване на огъня

22.08.2025 | 14:01 ч. Обновена: 22.08.2025 | 14:32 ч. 7
Reuters

Министърът на отбраната на Израел предупреди, че град Газа може да бъде разрушен, освен ако Хамас не приеме условията на Израел, тъй като страната се готви за разширена офанзива в района.

Ден след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че ще упълномощи военните да превземат град Газа, министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че най-големият град в анклава може “да се превърне в Рафах и Бейт Ханун“ – райони, сринати до руини по-рано във войната.

“Портите на ада скоро ще се отворят пред главите на убийците и изнасилвачите на Хамас в Газа – докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната“, написа Кац в публикация в X, цитиран от The Independent.

Той повтори исканията на Израел за прекратяване на огъня: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на Хамас. Хамас заяви, че ще освободи пленници в замяна на прекратяване на войната, но отхвърля разоръжаването без създаването на палестинска държава.

