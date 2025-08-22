Израел предупреждава: Град Газа може да бъде унищожен

Министърът на отбраната на Израел предупреди, че град Газа може да бъде разрушен, освен ако Хамас не приеме условията на Израел, тъй като страната се готви за разширена офанзива в района.

Ден след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че ще упълномощи военните да превземат град Газа, министърът на отбраната Израел Кац предупреди, че най-големият град в анклава може “да се превърне в Рафах и Бейт Ханун“ – райони, сринати до руини по-рано във войната.

“Портите на ада скоро ще се отворят пред главите на убийците и изнасилвачите на Хамас в Газа – докато не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната“, написа Кац в публикация в X, цитиран от The Independent.

Той повтори исканията на Израел за прекратяване на огъня: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на Хамас. Хамас заяви, че ще освободи пленници в замяна на прекратяване на войната, но отхвърля разоръжаването без създаването на палестинска държава.