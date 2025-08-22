ООН официално обяви глад в Газа - първият в Близкия изток

Организацията на обединените нации официално обяви глад в Газа, първият в Близкия изток, като нейни експерти заявиха, че 500 хиляди души са изправени пред "катастрофална" липса на храна. След месеци на предупреждения за влошаващата се хуманитарна ситуация, базираната в Рим комисия IPC заяви, че гладът вече е потвърден в провинция Газа която обхваща около 20% от Ивицата Газа.

Гладът в Газа трябва да “тежи на съвестта на всички нас“ и щеше да е напълно предотвратим, ако Организацията на обединените нации не беше систематично възпрепятствана да достави храна, заяви ръководителят на хуманитарната мисия на ООН, цитиран от AFP.

Humanitarian aid summary for August 21: 🚛📦Aid entry: Over 220 humanitarian aid trucks entered Gaza through the Kerem Shalom and Zikim crossings. 🛻📦Aid collection: Over 370 trucks were collected and distributed by the UN and international organizations. The contents of… pic.twitter.com/CPpyj0FF1D — COGAT (@cogatonline) August 22, 2025

"Това е глад, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите заради систематичното възпрепятстване от страна на Израел", заяви Том Флетчър пред репортери в Женева.

Израелското външно министерство категорично отхвърли заключенията на доклада, като заяви, че в Газа няма глад и че заключенията се основават на “лъжи на Хамас“.

"В Газа няма глад", заяви министерството и разкритикува документа, като посочи, че той се основава на "лъжи на Хамас, измити чрез организации с интереси“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш посочи че гладът в Газа не може да продължава “безнаказано“. / БГНЕС