ООН официално обяви глад в Газа - първият в Близкия изток

Населението е изправено пред "катастрофална" липса на храна

22.08.2025 | 13:10 ч. Обновена: 22.08.2025 | 13:23 ч. 7
Организацията на обединените нации официално обяви глад в Газа, първият в Близкия изток, като нейни експерти заявиха, че 500 хиляди души са изправени пред "катастрофална" липса на храна. След месеци на предупреждения за влошаващата се хуманитарна ситуация, базираната в Рим комисия IPC заяви, че гладът вече е потвърден в провинция Газа която обхваща около 20% от Ивицата Газа.

Гладът в Газа трябва да “тежи на съвестта на всички нас“ и щеше да е напълно предотвратим, ако Организацията на обединените нации не беше систематично възпрепятствана да достави храна, заяви ръководителят на хуманитарната мисия на ООН, цитиран от AFP.

"Това е глад, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите заради систематичното възпрепятстване от страна на Израел", заяви Том Флетчър пред репортери в Женева.

Израелското външно министерство категорично отхвърли заключенията на доклада, като заяви, че в Газа няма глад и че заключенията се основават на “лъжи на Хамас“.

"В Газа няма глад", заяви министерството и разкритикува документа, като посочи, че той се основава на "лъжи на Хамас, измити чрез организации с интереси“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш посочи че гладът в Газа не може да продължава “безнаказано“. / БГНЕС

