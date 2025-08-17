Мащабни протести и стачки в Израел за край на войната в Газа

Хиляди израелци участват днес в мащабни протести и стачки с искания за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас", почти две години след отвличането им, и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.

Демонстранти блокираха тази сутрин пътища навсякъде в Израел, включително една от главните магистрали в столицата Тел Авив, развявайки синьо-бели израелски знамена, както и жълти, символизиращи солидарност със заложниците.

Протестиращите призоваха израелското правителство да прекрати незабавно войната в ивицата Газа, да сключи споразумение за освобождаване на заложниците и да отмени неотдавнашното си решение за разширяване на военните операции в град Газа.

Форумът на семействата на отвлечените и изчезналите, представляващ роднините на заложниците, призова за национална стачка днес, която да съвпадне с неделния ден, който е началото на работната седмица в Израел. /БТА