Путин към Тръмп: Звънни ми до 15 минути или си лягам и ще се чуем утре

Заради това американският президент прекъснал разговора си с европейските лидери

23.08.2025 | 05:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Звънни ми до 15 минути или си лягам и ще се чуем утре. Това написал руският президент Владимир Путин на Доналд Тръмп, който по това време провеждал среща с европейските лидери в Белия дом. Именно и това е причината, поради която Тръмп внезапно прекъсна разговора си с тях, за да се обади на лидера в Кремъл. Това разкри финансовият министър на САЩ Скот Бенсен в интервю за FoxNews. 

Скоростното обаждане на Тръмп до Путин изненада медиите, като цяла седмица се редяха спекулации какво точно се е случило. Бенсен разказа:

"Беше много късно в Москва. Президентът Путин беше отворен да се срещне със Зеленски", започна Бенсен, а след това беше попитан дали Путин е чакал обаждането на Тръмп. Той обясни: "Американският президент му изпрати съобщение, а Путин му отговори: "Ще бъда буден още 15 минути или можеш да ми се обадиш утре. Мисля, че Путин искаше да се чуят още тази вечер."

Според Бесент това било знак, че кремълският лидер „жадувал да чуе какво има да каже президентът“.

След срещата в Белия дом Тръмп настоял бързо да се организира среща на върха между Путин и Зеленски. Официално и Белият дом потвърди, че Путин в нощния разговор се съгласил на „следваща фаза на мирния процес“ – директна среща между двамата воюващи лидери.

Дипломатическата офанзива на Тръмп започна още в края на миналата седмица, когато той прие Путин на военна база в Аляска. Двамата разговаряха три часа за възможен край на войната, но без ясен резултат. Въпреки това Тръмп бил „изненадал Путин“, похвали го по-късно финансовият министър Бесент, наричайки това „велико постижение“ на американския президент.

