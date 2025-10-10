Норвегия се готви за реакцията на Тръмп, ако не спечели Нобеловата награда за мир

Часове преди обявяването на тазгодишната Нобелова награда за мир, норвежките политици се подготвяха за потенциални последици в отношенията между САЩ и Норвегия, ако тя не бъде присъдена на Доналд Тръмп.

Норвежкият Нобелов комитет категорично заяви в четвъртък, че е взел решение за това кой ще бъде обявен за носител на наградата за мир за 2025 г. в понеделник, няколко дни преди Израел и Хамас да се споразумеят за прекратяване на огъня съгласно плана на американския президент за Газа.

Като се имат предвид времевата рамка и съставът на независимия петчленен комитет, повечето Нобелови експерти и норвежки наблюдатели смятат, че е много малко вероятно Тръмп да получи наградата, което води до опасения в страната как американският президент ще реагира на факта, че е пренебрегнат толкова публично.

Кирсти Бергстьо, лидер на Норвежката социалистическа лява партия и неин говорител по външната политика, заяви, че Осло трябва да бъде „подготвен за всичко“.

„Доналд Тръмп води САЩ в крайна посока, атакувайки свободата на словото, като маскирана тайната полиция отвлича хора посред бял ден и предприема репресии срещу институциите и съдилищата. Когато президентът е толкова нестабилен и авторитарен, разбира се, че трябва да сме готови за всичко“, казва Бергстьо пред The Guardian. „Нобеловият комитет е независим орган и норвежкото правителство няма участие в определянето на наградите. Но не съм сигурен, че Тръмп знае това. Трябва да сме готови за всичко от негова страна.“

Тръмп отдавна открито заявява убеждението си, че трябва да получи наградата за мир, чест, която преди това е била дадена на един от неговите президентски предшественици, Барак Обама, през 2009 г. за неговите „изключителни усилия за укрепване на международната дипломация и сътрудничеството между народите“.

През юли Тръмп се е обадил на Йенс Столтенберг, финансовия министър на Норвегия и бивш генерален секретар на НАТО, за да го попита за Нобеловата награда. Миналия месец в ООН Тръмп неправилно заяви, че е спрял седем „безкрайни войни“, казвайки на световните лидери:

„Всички казват, че трябва да получа Нобеловата награда за мир.“

Арилд Хермстад, лидерът на Зелената партия на Норвегия, заяви, че независимостта на Нобеловия комитет е това, което дава на наградата нейната достоверност.

„Наградите за мир се печелят чрез постоянен ангажимент, а не чрез изблици в социалните медии и не чрез сплашване“, заяви той. „Добре е, че Тръмп подкрепи неотдавнашното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас. Всяка стъпка към прекратяване на страданията в Газа е добре дошла. Но един закъснял принос не заличава години на допускане на насилие и разделение.“

Кристиан Берг Харпвикен, директор на Норвежкия Нобелов институт, обяви, че решението е било финализирано на последното заседание на Нобеловия комитет в понеделник. Той добави, че решенията са аполитични, въпреки че назначаването на членове на комитета от норвежкия парламент в съответствие със завещанието на Алфред Нобел, който е завещал парите за финансиране на наградите, носещи неговото име, може да усложни това впечатление.

„Знам от първа ръка, че комисията действа напълно независимо. Но Алфред Нобел ни затрудни донякъде, като написа в завещанието си, че тя трябва да бъде назначена от парламента. Това, за съжаление, не подлежи на обсъждане“, каза той.

Колумнистът и анализатор Харалд Стангеле предположи, че отмъщението от Тръмп – ако се стигне до такова – може да се прояви под формата на мита, искания за по-висок принос в НАТО или дори обявяване на Норвегия за враг.

„Тръмп е толкова непредсказуем. Не искам да използвам думата „страх“, но има усещането, че това може да бъде трудна ситуация“, казва той. „Много е трудно да се обясни на Доналд Тръмп или на много други страни по света, че това е напълно независим комитет, защото те не уважават този вид независимост.“

Той добавя, че ако Тръмп спечели, това ще бъде „най-голямата изненада в историята на Нобеловата награда за мир“.

Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира, смята, че най-вероятните кандидати за спечелване на тазгодишната награда за мир включват Центровете за спешно реагиране на Судан, Комитетът за защита на журналистите и Международната женска лига за мир и свобода.

„Въпреки че Тръмп очевидно заслужава признание за усилията си за прекратяване на войната в Газа, все още е твърде рано да се каже дали мирното предложение ще бъде приложено и ще доведе до траен мир“, казва Грегер. „Оттеглянето на Тръмп от международните институции и желанието му да отнеме Гренландия от Кралство Дания, съюзник в НАТО, както и нарушенията на основните демократични права в собствената му страна, не съответстват добре на волята на Нобел.“