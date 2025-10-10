Борисов: Говорих със Слави, ИТН изтегля спорните промени в Наказателния кодекс

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не ги приемаме", коментира в кулоарите на НС Бойко Борисов спорените теми, които предложиха депутатите от ИТН.

"Има неща от законопроекта, които могат да се преправят. Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове, това не е правилно според мен. Би трябвало да се направи така, че AI да не може да прави на публични фигури такива клипове- правилно ли е за нашите семейства да се генерира видео как се целуваме с Рая (Назарян), например. Подкрепям дебелите глоби. Правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне? Подобни текстове ще подкрепим”, категоричен е Борисов.

На въпрос как се съгласуват кои текстове да влязат в комисия и пленарна зала Борисов отговори, че работата е много интензивна. “Тази тема (законът на ИТН, бел. ред.) толкова бързо стана, че сутринта вникнах в нея. Защо така бързо, но благодаря на Слави Трифонов, че вдигна телефона”, каза още бившият премиер.

"Ще подкрепя това, което Атанасов иска – закриване на КПК. Създадохме я тогава, защото ПП и ДБ я искаха за Бойко Рашков", каза Борисов и добави, че “всички глупости, които са забъркани, станаха по време на "сглобката" с ПП”.

За заплатите на младите медици, лидерът на ГЕРБ каза: "С над 7 млрд. лв. тази година българските граждани са получили повече пари по фишовете си, сметките си и заплатите си"