Рок легендите Деф Лепард със звезда в Алеята на славата в Холивуд

Рок легендите Деф Лепард имат вече своя звезда в Алеята на славата в Холивуд.

На церемонията присъстваха петимата настоящи членове на групата, както и близкият им приятел - певецът Джон Бон Джоуви.

Деф Лепард остават в историята с едни от най-дългите и успешни турнета. Имат зад гърба си многобройни хитове и над 110 милиона продадени албума.

Изпълнителите не скриха вълнението си от признанието за музиката и работата им.