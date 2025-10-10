IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рок легендите Деф Лепард със звезда в Алеята на славата в Холивуд

Групата остава в историята с едни от най-дългите и успешни турнета

10.10.2025 | 10:28 ч. 3
Снимка: Getty Images

Рок легендите Деф Лепард имат вече своя звезда в Алеята на славата в Холивуд.

На церемонията присъстваха петимата настоящи членове на групата, както и близкият им приятел - певецът Джон Бон Джоуви.

Деф Лепард остават в историята с едни от най-дългите и успешни турнета. Имат зад гърба си многобройни хитове и над 110 милиона продадени албума.

Изпълнителите не скриха вълнението си от признанието за музиката и работата им.

