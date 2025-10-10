IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Виктор Орбан попя с оркестър в бар в Клуж ВИДЕО

Той отпразнувал Нобела за литература на Ласло Краснахоркай

10.10.2025 | 10:48 ч. 4
Снимка: Facebook/Orbán Viktor

Снимка: Facebook/Orbán Viktor

Артистичен момент, подкрепен от министър-председателя на Унгария Виктор Орбан, се състоя в ресторант в Клуж-Напока. Лидерът от Будапеща прекара време с оркестъра на ресторанта, пеейки весела песен, в компанията на цигулари.

Изображенията бяха публикувани от самия Виктор Орбан на неговата страница във Facebook.

Унгарският премиер написа в социалните медии, че празнува факта, че Ласло Краснахоркай е спечелил Нобеловата награда за литература.

„Четох, че не сме съгласни по много неща. В един случай може би не. Искаме да донесем слава на Унгария“, написа премиерът в публикация във Facebook.

Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература за 2025 г. „заради завладяващото и визионерско творчество, което сред апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството“, обяви Шведската академия.

Министър-председателят Виктор Орбан ще участва в конгреса на UDMR в Клуж в петък. Президентът Никусор Дан и министър-председателят Илие Боложан също са поканени.

