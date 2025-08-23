Земетресение от 6.0 по Рихтер край бреговете на Ел Салвадор

Силно земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер край бреговете на Ел Салвадор, съобщи Американската геоложка служба.

Земният трус е регистриран в 4:14 ч. на малка дълбочина от 10 километра.

Епицентърът му се намира на 81 километра югозападно от Акаютла, Ел Салвадор, и на 107 километра юг-югоизточно от Пуерто Сан Хосе, Гватемала.

Акаютла е основното търговско пристанище на Ел Салвадор и се използва също от круизни кораби. Пуерто Сан Хосе е най-големият град на тихоокеанското крайбрежие на Гватемала, предаде Economic Times.

Няма съобщения за щети или жертви.



Епицентърът на земетресението се намира на 134 километра югозападно от Санта Ана.

Не се съобщава за жертви към този момент.