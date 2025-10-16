Сиярто: Безопасността на Путин в Унгария е гарантирана

Безопасността на руския президент Владимир Путин ще бъде напълно гарантирана, ако той посети Унгария, за да участва в преговорите за Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.

„Разбира се, няма съмнение в това“, каза Сиярто, предава РИА Новости. Той добави, че руският президент винаги има възможност да обсъди актуални въпроси с унгарския премиер Виктор Орбан, ако и двете страни преценят необходимостта от това.

Изявлението на Сиярто идва в момент, когато Москва все по-често подчертава готовността си да продължи диалога за разрешаване на украинския конфликт.