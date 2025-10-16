IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Сиярто: Безопасността на Путин в Унгария е гарантирана

Руският президент винаги има възможност да обсъди актуални въпроси с Орбан

16.10.2025 | 16:23 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Безопасността на руския президент Владимир Путин ще бъде напълно гарантирана, ако той посети Унгария, за да участва в преговорите за Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.

„Разбира се, няма съмнение в това“, каза Сиярто, предава РИА Новости. Той добави, че руският президент винаги има възможност да обсъди актуални въпроси с унгарския премиер Виктор Орбан, ако и двете страни преценят необходимостта от това.

Свързани статии

Изявлението на Сиярто идва в момент, когато Москва все по-често подчертава готовността си да продължи диалога за разрешаване на украинския конфликт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Москва Русия Украйна война Сиярто Унгария Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem