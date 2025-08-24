IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия и Украйна си размениха по 146 военнопленници

До размяната се е стигнало с посредничеството на Обединените арабски емирства

24.08.2025 | 18:48 ч. Обновена: 24.08.2025 | 19:37 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Русия и Украйна извършиха нова размяна на военнопленници помежду си. Този път всяка от двете страни върна на другата 146 души, предаде БТА.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че до размяната се е стигнало с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отбеляза усилията на Емирствата, за да може тя да стане факт.

Ведомството уточни, че всички освободени руски военнопленници се намират в Беларус, където им се оказва психологическа и медицинска помощ.

Украйна върна на Москва и осем руски граждани, които са жители на Курска област, допълни Министерството.

За размяната потвърди и украинският президент Володимир Зеленски чрез публикация в Телеграм, предаде Укринформ.

Той отбеляза, че сред групата негови сънародници, която се прибира у дома, е и журналистът Дмитро Хилюк, за когото украинският лидер посочи, че е бил отвлечен в Киевска област през март 2022 г.

Зеленски допълни, че останалите завръщащи се от плен украинци са бойци от Въоръжените сили на Украйна, Службата за гранична охрана и цивилни граждани.

По думите му размяната продължава и в момента.

Той също благодари на ОАЕ за посредническите усилия. (БТА)

Русия Украйна Войната в Украйна размяна на заложници
