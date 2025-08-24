IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ботев Враца победи с 2:0 и вгорчи завръщането на Добруджа в Добрич

Мартин Петков се превърна в герой за победителите с двете си попадения

24.08.2025 | 20:17 ч. Обновена: 24.08.2025 | 22:59 ч. 1
Ботев Враца спечели с 2:0 гостуването си на Добруджа от шестия кръг в Първа лига. За първи път в неделя от 22 години насам Добрич посрещна елитен двубой в родния футбол на своя стадион, който бе пълен с фенове.

Юношата на Левски Мартин Петков се превърна в герой за победителите с двете си попадения през първото полувреме. Той беше точен в 5‘ и 40‘. 
 
С въпросната победа Ботев Враца мина Добруджа във временното класиране със своите 7 точки. Тимът от североизточна България е с пункт по-малко преди гостуването на другия новак през сезона в Първа лига – Монтана. 
 
Ботев Враца пък ще приеме Черно море в следващия кръг. 

Тагове:

Добруджа Ботев Враца Първа лига
