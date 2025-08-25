САЩ подкрепя твърдението, че Франция не се бори с антисемитизма

САЩ отказаха да оттеглят твърденията на своя посланик, че съюзникът им Франция не прави достатъчно за борба с антисемитизма, след като Париж го извика.

„Ние подкрепяме неговите коментари“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот за посланик Чарлз Кушнер, тъст на дъщерята на президента Доналд Тръмп, Иванка.

„Посланик Кушнер е представител на американското правителство във Франция и върши отлична работа в защита на националните ни интереси в тази си роля“, каза Пигот.