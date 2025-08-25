IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ подкрепя твърдението, че Франция не се бори с антисемитизма

Страната застана зад твърденията на своя посланик

25.08.2025 | 19:22 ч. Обновена: 25.08.2025 | 20:24 ч. 7
Снимка: БГНЕС

САЩ отказаха да оттеглят твърденията на своя посланик, че съюзникът им Франция не прави достатъчно за борба с антисемитизма, след като Париж го извика.

„Ние подкрепяме неговите коментари“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот за посланик Чарлз Кушнер, тъст на дъщерята на президента Доналд Тръмп, Иванка.

„Посланик Кушнер е представител на американското правителство във Франция и върши отлична работа в защита на националните ни интереси в тази си роля“, каза Пигот.

