Евгений Пригожин, който започна неуспешен бунт срещу Путин, е знаел, че е “обречен”

Руският военачалник Евгений Пригожин е знаел, че е “обречен“ и предопределен да умре, след като е повел неуспешен бунт срещу Владимир Путин, разкри майка му.

Армейският генерал и бизнесмен, основател на прословутата наемническа група “Вагнер“, загинал при катастрофата на самолета му през лятото на 2023 г., само два месеца след краткотрайния му метеж, при който бойците му превзеха ключови военни обекти в южния град Ростов на Дон и напреднаха към Москва.

Путин обвини Пригожин, който преди това му беше близък довереник, в “държавна измяна“, “удар в гърба на страната ни“ и обеща бързо наказание след неуспешния преврат.

85-годишната Виолета Пригожина разкри, че синът ѝ е изглеждал “обречен“ след бунта и ѝ е казал, че очаква да умре дни преди катастрофата си. възрастната жена също така твърди, че се се е опитала да го убеди да не тръгва към Москва и че руските власти все още не са ѝ съобщили причината за смъртта му.

“Когато го видях за последен път, изглеждаше обречен“, каза тя в интервю за руското издание “Фонтанка“.

На въпроса дали е предвидил смъртта си, тя отговори: “Разбира се.“

Западното разузнаване смята, че лидерът на “Вагнер” вероятно е бил убит от умишлена експлозия на борда като отмъщение от страна на Путин.

Пригожин беше ключов лидер в ранните дни на руската инвазия в Украйна, след като бойците на “Вагнер” поведоха атаката в ключови райони, включително битката при Бахмут. Неговите наемници бяха разположени в някои от най-ожесточените битки на конфликта и той вербуваше от затворите, за да подсилят фронтовата линия.

Пригожин стана все по-критичен към руските военни лидери, преди да започне бунт със стотици от най-лоялните си бойци. Това се случи след седмици на ескалация на напрежението с руското министерство на отбраната, което той обвини в корупция и недостатъчно снабдяване на войските на “Вагнер”.

Виолета Пригожина, която управлява провоенна художествена галерия, каза, че синът ѝ е надценил подкрепата си. “Женя, само хора в интернет ще те подкрепят. Никой няма да дойде с теб. Хората вече не са такива. Никой няма да излезе на площада”, споделила предупрежденията си майката на Пригожин.

Пригожин беше посрещнат топло от местните жители, когато превзе ключови военни обекти в Ростов на Дон, но отмени похода към Москва на около 200 км. извън столицата. Войници от “Вагнер” свалиха боен хеликоптер Ка-52, убивайки екипажа му, по време на бунта. Те унищожиха и военен самолет Ил-18.

Пред изданието Пригожина разказва още, че синът ѝ в крайна сметка е спрял похода към Москва, тъй като не можел да понесе да убива още руски войници.

Това се случи след поредица от разговори с беларуския президент Александър Лукашенко и редица руски служители.

Пригожин, бивш затворник, прекарал девет години в затвора за грабеж и кражба, се сближил с Путин, след като управлявал луксозни руски ресторанти и печелил договори за кетъринг за Кремъл, което му спечели и прякора “готвачът на Путин“.

“Той не е имал намерение да сваля Путин, това е сигурно“, казва Пригожина и продължи: ”Искал е да се свърже с военното ръководство“.

Тя каза, че тя и синът ѝ са благодарни на Путин, че е помогнал да спаси живота ѝ преди години.

“[Путин] буквално ми спаси живота... Имах нужда от операция и нашите лекари казаха, че не могат да помогнат. Вече бях с единия крак в гроба. Тогава Женя се обади [на Путин]. Той отговорил: “Майката е свещена.“ Изпратили хеликоптер и ме закараха в Хамбург.“

След смъртта на 62-годишния Пригожин, Руските власти бързо предприеха действия, за да конфискуват бизнес империята му, която включваше минни предприятия в Африка, онлайн “ферми за ботове“ за тролове и кетъринг бизнеса му, след смъртта му.

Неговите сили от групата “Вагнер”, които бяха обвинени в зверства, включително изтезания, бяха определени като терористична организация от Обединеното кралство през септември 2023 г.

След смъртта на Пригожин те са включени в състава на руската армия и действат под името Африкански корпус.