IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Преоблечен като жена, руски агент е насочвал удари срещу Одеска област

За прикритие мъжът си пуснал дълга коса, носил женски дрехи и се гримирал

26.08.2025 | 08:10 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:24 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руски агент беше осъден на 15 години затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност. 

Разследването е установило, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в "Телеграм", който предлага лесна печалба. За прикритие мъжът си е пуснал дълга коса, носил е женски дрехи и се е гримирал. 

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта. 

Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Той е предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки. 

Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руски агент Одеска област руски атаки с дронове войната в Украйна ракети
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem