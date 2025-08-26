Поставят камери за скорост на седем места в Пловдив

Вече е ясно къде ще бъдат разположени първите седем общински камери в Пловдив, които ще засичат превишена скорост. Това залегна в приетите през юли промени в Закона за движение по пътищата. Разположените до момента устройства нямат такава възможност, въпреки че заснемат други нарушения, като минаване на червено и неправилно изпреварване.

Пет от местата, където ще се монтират камерите радари, са посочени от КАТ. Това са рискови участъци с активно движение на автомобили и пешеходци, на които шофьорите се отпускат да натискат повече педала на газта и създават предпоставки за пътни инциденти. Те са одобрени и от комисията по транспорта в Община Пловдив, обясни Георги Стоилов, бивш шеф на ОП "Организация и контрол на транспорта", а сега консултант към местната администрация.

Става въпрос за новоасфалтираното източно платно на бул. „Васил Априлов“ към моста, на бул. „Цар Борис III Обединител“ от Тунела в посока кръстовището на Чифте баня и трасето преди паркинга на езиковите гимназии на бул. „България“. Общинските "очи" ще дебнат още на северното платно на Цариградско шосе и до сградата на ТУ на бул. „Санкт Петербург“.

По предложение на ОП "ОКТ" към тях са добавени още две опасни места - на бул. „Руски“ и в подлеза на ул. „Гладстон“. /Марица