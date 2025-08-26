В опит да представи положително усилията, водени от САЩ, за прекратяване на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, че Москва е направила “значителни отстъпки“ по време на вече месеци наред и до голяма степен застоял мирен процес.

Коментарите на Ванс в предаването “Meet the Press“ на NBC News идват след продължаващия отказ на Москва да приеме предложението за прекратяване на огъня на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и по-скорошния отказ да проведе двустранна среща между президента Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Въпреки това Ванс представи преговорите на страната си с Русия в положителна светлина. “Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки на президента Тръмп за първи път от 3,5 години на този конфликт. Те всъщност бяха готови да бъдат гъвкави по някои от основните си искания. Те говориха за това какво би било необходимо за прекратяване на войната”, каза вицепрезидентът по време на интервюто.

Ето някои от предполагаемите отстъпки, направени от Русия, и защо те не са нищо подобно.

Ванс: Те осъзнаха, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев – това, разбира се, беше основно искане в началото

Самият Ванс подчертава проблема с твърдението, че това е скорошна руска отстъпка – Москва трябваше да се откаже от всякаква надежда да установи марионетен режим в Киев преди повече от три години.

Путин не се опита да скрие една от основните цели на това, което той нарече “специална военна операция“, казвайки в реч за започване на инвазията на 24 февруари 2022 г., че украинските граждани трябва да се въстанат срещу правителството на президента Зеленски, което той определи като “неонацисти“ и “антинационална хунта, която ограбва Украйна и се подиграва на самия ѝ народ“.

Кремъл изглежда искрено е вярвал, че това ще се случи след няколко дни и че силите на Москва бързо ще превземат Киев, ще свалят Зеленски и ще установят марионетен режим, който ще изпълнява неговите волята.

Доказателствата за това? Руските държавни медийни канали имаха предварително написани статии за победата, една от които беше публикувана случайно, а след това бързо изтрита, само четири дни след началото на пълномащабното нахлуване.

След повече от месец боеве Русия беше принудена да се откаже от всякакви надежди за превземане на Киев и на 29 март 2022 г. обяви, че ще се оттегли от Киевска област.

И с това Кремъл загуби всяка надежда да установи марионетен режим в Киев - две години и половина преди Тръмп дори да бъде избран за длъжност, камо ли да настоява за мирни преговори.

Ванс: Признаха, е, че Украйна ще има териториална цялост след войната

Подобно на последната точка, Русия беше принудена да признае тази точка само седмици след началото на пълномащабната инвазия, когато украинските сили ѝ попречиха да превземе цялата страна.

Въпреки че Русия постигна значителни успехи в множество региони на Украйна през първите месеци на пълномащабната война, от ноември 2022 г. руските сили са превзели само 5842 квадратни километра украинска територия, което представлява около 0,97% от сушата на страната, според DeepState.

Като цяло, заедно с териториите, окупирани от Русия от началото на инвазията ѝ в Украйна през 2014 г., около 20% от украинската земя в момента е под окупация.

Това дойде с огромна цена за Русия - повече от 1 милион жертви на бойното поле и експерти предупреждават за разрушена икономика и евентуален недостиг на храна.

Ванс: Признаха, че ще има някаква гаранция за сигурността на териториалната цялост на Украйна

Признаването на гаранциите за сигурност за Украйна не струва нищо на Русия. Всъщност съгласието с тях е съвсем друг въпрос. След появата на Зеленски на 18 август в Белия дом, имаше вълна от международна активност и европейските лидери скицират каква форма ще приемат те.

Въпреки продължаващата несигурност как биха могли да изглеждат, колко подкрепа от САЩ ще получат и дали на теория биха били ефективни, това всъщност е лесната част.

Трудната част ще бъде да се накара Русия да се съгласи с тях. Кремъл не е дал никакви признаци, че всъщност е готов да се откаже от максималистичните си териториални искания в Украйна и е много малко вероятно да подпише нещо, което би му попречило да завземе повече украинска територия в бъдеще.

И изпращането на европейски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност би се равнявало на “чуждестранна военна намеса“, заяви руският външен министър Сергей Лавров на 21 август, като изрично заяви, че Кремъл няма да се съгласи с никакъв план, който ги включва.

Така че да, макар Ванс да е прав, като казва, че Русия е направила някои признания, в реалния свят това не означава почти нищо.

Президентът Тръмп направи повече, за да окаже натиск и да приложи икономически лостове върху руснаците... отколкото Джо Байдън

Това обективно не е вярно и Тръмп не е направил почти нищо, за да окаже конкретен натиск върху Русия да прекрати войната си в Украйна.

Почти всяка санкция, наложена от Министерството на финансите на САЩ на Русия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, се е случила по време на президентството на Байдън.

Единственото нещо, което се доближи до това по време на мандата на Тръмп, беше преименуването на свързаната с Русия борса за криптовалути Garantex Europe на OU по-рано този месец.