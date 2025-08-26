„Пирогов“: 4-годишният Мартин е в кома, няма словесен контакт

На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщиха от „Пирогов“ за състоянието на детето, което беше блъснато с майка си от АТВ в Слънчев бряг.

Детето е в кома - има движения на крайници, без да има словесен контакт.

Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е, заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов".

Продължава консервативното му лечение, правим всичко възможно, но никой не може да даде прогноза за по-нататъшното развитие, както и колко дълго ще продължи лечението, каза още д-р Пседерски. Предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници, добави той. По думите му медицинският екип следва алгоритъма за лечение, което засега ще продължи консервативно.

Свързани статии Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин

Момченцето беше транспортирано вчера с въздушна линейка от Бургас до София и е настанено в „Пирогов“.

35-годишната му майка Христина е в мозъчна смърт.