За руснаците НАТО е до Сатаната: Финландските полицаи са в готовност на границата с Русия

Сред спокойните езера, гъстите гори и летните къщи в граничната зона на Северна Карелия границата между Финландия и Русия е почти невидима. Вървейки по граничната пътека в Мериинахо, част от финландската гранична станция Иломанци, сме по-близо до Санкт Петербург, отколкото до Хелзинки. Това е най-източната точка на континенталната част на Европейския съюз.

От време на време от боровите храсти от двете страни на границата се появяват дискретни двойки еднакви стълбове от фибростъкло. Единият е боядисан в синьо и бяло, за да обозначи Финландия, а другият – в зелено и червено, за да обозначи Русия.

Въпреки поколенията напрежение и няколко войни, доскоро тези рядко разположени стълбове – заедно с наблюдението от финландските и руските гранични стражи – се считаха за достатъчни, за да разграничават съседите. Но настроението от двете страни на 830-милната (1340 км) граница, която сега е и критична граница на НАТО, се променя бързо.

Миналата седмица, докато седеше в Белия дом с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп за разговори за това как да се сложи край на войната в Украйна, финландският президент Александър Стаб се позова на границата, за да предаде на американския президент колективната загриженост на Европа.

Той каза на Тръмп: „Може би сме малка страна, но имаме дълга граница с Русия, над 800 мили. И, разбира се, имаме свой исторически опит с Русия, от Втората световна война, Зимната война и Войната на продължението.“

В опит да вдъхне оптимизъм, той добави:

„Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще успеем да намерим решение и през 2025 г.“

Но извън най-оптимистичните сценарии, обсъждани в заседателните зали, това решение остава трудно постижимо. И в този край на Европа заплахата от Кремъл се приема все по-сериозно.

След избора си миналата година, Стабб използва първото си пътуване като президент, за да посети границата в Северна Карелия и да заяви, че „трябва да се предприемат всички мерки“, за да се запази населението на цялата страна. „Не можем да си позволим да оставим източна Финландия, северна Финландия или която и да е област във Финландия да запустее“, каза той.

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., Финландия бързо промени позицията си. Тя се присъедини към НАТО с рекордна скорост и по-късно взе драстичното решение да затвори за неопределено време цялата си граница с Русия, като обвини Москва, че насочва търсещите убежище към Финландия в „хибридна операция“. Сега тя изгражда участъци от бариерна ограда по протежение на 120 мили от границата, чиято основна цел е да спре нерегламентираната миграция.

Финландските въоръжени сили заявиха, че наблюдават отблизо маневрите на Москва на фона на съобщенията, че Русия е разширила военните си бази в близост до границата с НАТО. На около 120 мили източно от Тохмаярви, където Guardian беше сред първите, посетили новата бариерна ограда в Северна Карелия, Москва създаде нов 44-ти армейски корпус със седалище в град Петрозаводск.

През юни граничната служба арестува мъж, преминаващ незаконно в Северна Карелия, за когото финландските медии съобщиха, че е руски дезертьор от „Вагнер“. Граничната охрана не е потвърдила, нито е отрекла предполагаемите връзки на този човек с наемническата група. Тя е заявила отделно, че смята, че в един от своите приемни центрове има човек „с връзки с „Вагнер“.

Мати Питкянийти, командир на граничната охрана в Северна Карелия, смята, че незаконното преминаване на границата с участието на руски дезертьори вероятно ще се превърне в нарастващ проблем. Посочвайки пролука в растителността, където е минавал стар финландски селски път преди прекрояването на границата през 1940 г. след руско-финландската война, в резултат на която Хелзинки отстъпи част от Карелия, Питкянийти каза, че повечето цивилни, които се опитват да преминат незаконно, предпочитат да се придържат към пътищата, което ограничава броя на възможните маршрути.

„Хората се страхуват от гъстите гори тук“, каза той. Но това не би било проблем за руски военен професионалист, който се опитва да избяга от войната в Украйна. „Сега един от рисковете, пред които сме изправени, са военно обучените лица, които бягат от войната. Те, разбира се, знаят как да се ориентират в гората и как да оцелеят там, ако се наложи да останат скрити за няколко дни.“

Макар да е известно, че хора с военно обучение са избягали на запад, не е възможно да се знае точно колко от тях са го направили през финландската граница.

„Това не е като Берлинската стена, където имате наистина добра периметрова охрана. Тук има много повече препятствия“, каза Питкянийти. В допълнение към ограничената гранична зона, граничната охрана разчита на технологии като сензори и дронове, естествения възпиращ ефект на терена и бдителните очи на местните жители. „Така че моето основно предположение като професионалист е, че нямаме безупречна система, има вероятност някой да я е пресякъл незаконно, но не в големи количества. Перспективата руски мъже на границата, идващи от Украйна, някои от които може да са извършили военни престъпления, беше „голяма заплаха“ за Финландия, каза Питканиити, и постави пред финландското общество – и европейските гранични власти като цяло – труден въпрос. „Как да работим с руски мъже, които са участвали във войната?“

Единственият пътен граничен пункт в Северна Карелия, Ниирала, сега е празен, но все още има следи от други времена, когато пътят беше пълен с коли с руски номера, а Северна Карелия беше популярна дестинация за почивка. Пътни знаци на руски език предупреждават шофьорите да поддържат безопасна дистанция от колите пред тях. Приблизително веднъж седмично през пункта все още минава влак от Русия, превозващ несанкционирани стоки от първа необходимост, като например торове.

Поради географското си положение Финландия отдавна е подготвена за война с Русия. В конституцията на страната е заложено, че всеки финландски гражданин е длъжен да участва в отбраната на страната. Всички мъже на възраст от 18 до 60 години могат да бъдат призовани за военна служба. Жените могат да се запишат доброволно.

Наборниците се призовават в годината, в която навършват 18 години, и в зависимост от желанията и физическата им подготовка, обучението може да продължи от 165 дни до почти една година.

В гората близо до Йоенсу, град с 77 000 жители, основан от руския цар Николай I през 1848 г., граничната охрана на Северна Карелия обучава най-новата група новобранци, пристигнали това лято. След няколко дни, прекарани в ниски палатки и обучение по оцеляване, групата, облечена в камуфлажни дрехи и с боядисани лица, се упражнява в придвижване през гората в формация, стреляйки с халосни патрони през дърветата.

По-голямата част от групата са мъже, но 19-годишната Ема се е записала доброволно за обучението.

„Мисля, че е важно да подкрепяш собствената си страна“, казва тя. „Не знам дали искам да се занимавам с нещо подобно като кариера, но това е добра възможност за жените. Мисля, че всички трябва да се включат.“

Въпреки положението на Северна Карелия на една от най-важните геополитически разломни линии, трансграничните взаимоотношения до известна степен продължават. Граничните стражи от Северна Карелия сътрудничат с руските си колеги, които са под юрисдикцията на Руската федерална служба за сигурност (ФСБ), по практически въпроси като падащи дървета на границата и горски пожари, но не в същата степен, както преди нахлуването в Украйна.

Питкянити имаше 10 срещи годишно с руския си колега, като общуваше чрез преводач; сега има четири. Членството на Финландия в НАТО значително промени динамиката. „За руснаците НАТО исторически е било до Сатаната, ако не и самата Сатана. Сега ние сме част от това и това променя начина, по който те гледат на финландците“, каза Питкянити.

Преди войната в Украйна той шегуваше, че „безопасните“ теми за разговор с руснаците включват лов, риболов, горски плодове и гъби, както и спорт. Сега, след като Русия е изключена от спортните състезания, една от тях е изключена от списъка. Но, добави той, „все още може да се говори за риболов, лов и гъби“.