Златар: Златните бижута у нас са поскъпнали с 30-40% за година

Високата цена на златото очаквано води и до поскъпване на бижутата, а хората купуват все по-дребни бижута. Златото е най-пластичния метал, който съществува в природата. Например, 1 грам 24-каратово злато позволява да се изтегли нишка до 3 километра, през която дори се вижда светлината. Тези негови качества го превръщат в международна валута. Това каза Димитър Алексиев, председател на Съюза на златарите в България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Въпреки големия добив, цената на златото продължава да расте, а държави като Китай купуват все повече от метала. В момента един грам е на стойност между 180 и 200 лева. За една година ръстът при бижутата е между 30% и 40%. Тук не говорим за чисто злато, а за такова с примеси – лигатура.

Най-често се търсят бижута между 14 и 18 карата, като последното е с около 30% по-скъпо. Златото за направа на бижута в България се изкупува предимно от банки и клиенти. „Покупката от банки не е ефективно за златарите, тъй като те начисляват такси и цената му е над тази на борсата“, коментира гостът.

Според събеседника златото запазва стойността на парите на клиентите и не бива да се разглежда толкова като инвестиция, която генерира печалба. Златото е барометър за благосъстоянието на обществото. Когато едно общество се развива добре, обикновено се купуват по-големи бижута и украшения.

„Има разлика между търсенето на златни бижута и златни кюлчета и инвестиционно злато. Ако при вторите ръстът е наистина голям, при бижутата по-скоро се наблюдава забавяне и охлаждане на пазара“, обясни Алексиев.

Той допълни, че при изработването на златни пръстени и халки има специфики, които е важно клиентите да знаят и разбират. Бюджетът на младите двойки за халки варира много – от малки до наистина сериозни суми.

Най-голямото предизвикателство пред златарите остава нелоялната конкуренция. „Въпреки че за изработката на бижута вече се използват 3D технологии, някои търговци все още използват евтина и некачествена работна ръка, която сваля качеството на продуктите“, категоричен е гостът.

