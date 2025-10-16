IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 117

Никола Барбутов остава под домашен арест, реши съдът

Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни

16.10.2025 | 19:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Съдът промени  мярката за неотклонение “задържане под стража” на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в домашен арест, съобщава БГНЕС.

Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост обявиха, че им е оказван натиск.

Свързани статии

През септември Софийският апелативен съд (САС) измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Рафаилов, а Барбутов остави в ареста.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Барбутов съд домашен арест
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem