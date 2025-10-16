Никола Барбутов остава под домашен арест, реши съдът

Съдът промени мярката за неотклонение “задържане под стража” на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в домашен арест, съобщава БГНЕС.

Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост обявиха, че им е оказван натиск.

През септември Софийският апелативен съд (САС) измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Рафаилов, а Барбутов остави в ареста.