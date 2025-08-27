Атака на украински дрон предизвика пожар и евакуации в руския Ростов

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха пожар на покрива на жилищен блок в южния руски град Ростов на Дон, което наложи евакуацията на 15 жители, съобщи сутринта временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс.

„Най-важното е, че никой не е пострадал“, заяви Слюсар в приложението за съобщения Telegram, добавяйки, че пожарът е бил бързо овладян.

Слюсар по-рано съобщи, че руски противовъздушни части са унищожили 10 украински дрона в три различни части на област Ростов.

Киев, който през последните месеци засили ударите си в Русия, заяви, че атаките му са в отговор на продължаващите удари на Москва срещу Украйна.

И двете страни отричат да са набелязали цивилни граждани във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.