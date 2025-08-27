Температурни рекорди в Токио: 10 последователни дни над 35 градуса

Токио е преживял рекордните 10 последователни дни с температури от и над 35 градуса по Целзий, съобщи метеорологичната служба.

Топлинните вълни стават все по-интензивни и чести в световен мащаб поради причинените от човека климатични промени, казват учените, а Япония не е изключение. Това е “първият път от началото на проучването“ през 1875 г., когато е регистриран подобен период, съобщи Метеорологичната агенция, добавяйки, че сряда отбеляза 10-ия ден от горещата серия.

Тази година Япония отбеляза най-горещите юни и юли, откакто започва събирането на данни през 1898 г., а през август страната регистрира най-високата си температура досега, като живакът достигна 41,8 градуса по Целзий в град Исесаки, префектура Гунма.

Японските власти призовават обществеността да търси подслон в климатизирани помещения през лятото, за да избегне топлинен удар.

Възрастните хора в Япония - страната, която има второто най-възрастно население в света след Монако, са особено изложени на риск.

Миналата седмица над 8400 души са били хоспитализирани в Япония, според Агенцията за управление на пожари и бедствия, а 12 от тях са починали.

Лятото в Япония миналата година беше най-горещото в историята, равно на това през 2023 г., и беше последвано от най-топлата есен, откакто се водят записи преди 126 години.

Експерти предупреждават, че любимите черешови дървета на Япония цъфтят по-рано поради по-топлия климат – или понякога не цъфтят напълно – защото есента и зимата не са достатъчно студени, за да предизвикат цъфтеж.

Известната снежна шапка на планината Фуджи отсъстваше за най-дългия регистриран период миналата година, като се появяваше едва в началото на ноември, в сравнение със средната стойност от началото на октомври.

Скоростта на повишаване на температурата по целия свят не е еднаква.

От континентите, Европа е отбелязала най-бързото затопляне на десетилетие от 1990 г. насам, следвана плътно от Азия, според глобални данни на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ.

Миналата седмица ООН предупреди, че покачващите се глобални температури оказват все по-лошо въздействие върху здравето и производителността на работниците, като особено силно са засегнати работниците, занимаващи се с ръчен труд в сектори като селското стопанство, строителството и рибарството.

Агенциите на ООН за здравеопазване и климата заявиха в доклад, че производителността на работниците е спаднала с 2% до 3% за всеки градус над 20°C.

Свързаните с това здравни рискове включват топлинен удар, дехидратация, бъбречна дисфункция и неврологични разстройства.