Нелегалните онлайн казина в Нидерландия търгуват незаконно с лични данни на потребителите

Нелицензирани оператори на онлайн хазарт в Нидерландия споделят лични данни на потребители с други нелегални компании, включително такива извън Европейския съюз. Това показва ново проучване на холандската организация Quality Mark Responsible Affiliates (KVA), което поставя под въпрос сигурността на хиляди.

Според изследването шест офшорни платформи, леснодостъпни чрез популярни афилиейт сайтове и търсени по ключови думи, имат в политиките си клауза, позволяваща неограничено споделяне на лични данни с трети страни. Сред анализираните оператори са брандове, които нямат никакъв регулаторен надзор. Това означава, че информация като имена, адреси и банкови сметки може свободно да бъде предавана на непознати компании, без потребителите да подозират.

Докладът очертава и други тревожни практики. Хора могат да се регистрират и залагат без проверка на самоличността, а операторите си запазват правото да отказват или забавят изплащането на печалби. Някои платформи дори допускат депозити чрез „младежки банкови сметки“, което на практика отваря врата за участие на непълнолетни.

Отсъствието на регулация премахва и всякакви механизми за защита срещу хазартна зависимост. За разлика от лицензираните оператори, които са задължени да предлагат инструменти за самоизключване и контрол върху играта, нелегалните сайтове не предоставят никаква подкрепа. В резултат потребителите са оставени сами на себе си – без гаранция за честна игра, без защита на личните им данни и без сигурност за спечелените пари.

Изследването отчита и рязък ръст на трафика към такива нелегални сайтове. След въвеждането на по-строги ограничения за депозити в лицензираните казина през октомври 2024 г., броят на посещенията в нелицензирани платформи е нараснал от 173 хиляди през октомври до над 400 хиляди през февруари. Търсенето на израза „casino без Cruks“ – опит за заобикаляне на националния регистър за самоизключване – се е увеличило значително.

„Нелегалният хазарт не само лишава държавата от приходи, той поставя потребителите в изключително уязвима позиция,“ коментират от KVA. „Когато личните данни се търгуват между нелицензирани оператори, а печалбите могат да бъдат отказани без обяснение, говорим за пълна липса на защита.“

Случаят в Нидерландия е показателен за по-широк проблем в Европа: колкото по-рестриктивни стават регулациите за лицензираните оператори, толкова повече хора се насочват към сивия пазар. Тук ключов фактор е и данъчната политика. Високите данъци, които се налагат върху лицензираните оператори, създават голяма ножица спрямо нелегалните компании, които не плащат нищо и могат да предлагат по-привлекателни бонуси и условия. Така се стига до нелоялна конкуренция, в която законните оператори са поставени в неизгодна позиция, а потребителите – изкушени от оферти, зад които няма гаранция за защита.

Експерти в сектора препоръчват балансирана данъчна политика, при която ставките да бъдат в диапазона 6–12%. Това се счита за „златна среда“, която позволява едновременно осигуряване на приходи за държавата и поддържане на конкурентоспособността на лицензираните оператори. В България обаче данъкът върху хазарта е 20%, което я поставя сред страните с най-високи данъчни ставки в Европа. Това крие риск от още по-голямо увеличаване на нелегалния хазарт и у нас, тъй като високите данъци неминуемо тласкат част от играчите към сивия сектор.

Балансираната регулация и разумната данъчна политика са ключови за ограничаване на нелегалния хазарт и гарантиране на сигурна и отговорна игрална среда.