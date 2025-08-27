IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОН обяви ваканциите и неучебните дни през 2025-2026 г.

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително

27.08.2025 | 15:22 ч. Обновена: 27.08.2025 | 17:01 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. От МОН отбелязват, че почивни ще са дните от 31 октомври до 3 ноември включително.

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната за учениците от 1-ви до 11-и клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април.

И тази година междусрочната ваканция ще бъде кратка - само три дни от 31 януари до 2 февруари включително. 

В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и така ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция дните около матурите ще са неучебни.  Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.

Целия календар с неучебните дни можете да видите тук.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

МОН образование училище ученици ваканция
