Шефът на АПИ аз заплатата си: Съвсем съизмерима със средното ниво в България

В агенцията тече проверка залади бонуси

26.08.2025 | 18:50 ч. Обновена: 26.08.2025 | 20:18 ч.
Снимка: БГНЕС

Шефът на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) коментира пред журналисти какво месечно възнаграждение получава и какво допълнително материално стимулиране е получил за миналата година и за първите седем месеца от настоящата.

„Съвсем съизмерима със средното ниво в България. Ще ви дам информацията, когато приключи проверката“, коментира инж. Йордан Вълчев.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов допълни: „В момента има проверка, нека приключи. Разширил съм обхвата ѝ, ще бъде удължена с още две седмици. Със сигурност получава по-малка от моята заплата.“

Днес министърът, ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и представители на Дирекцията за национален строителен контрол инспектираха строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", а преди това - и напредъка по път III-305.

АПИ Йордан Вълчев заплата
