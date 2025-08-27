Европейски производители: Забраната на ЕК за коли с вътрешно горене вече не е реалистична

Европейските производители на автомобили заявиха, че планираната от Европейския съюз (ЕК) забрана за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене вече не е реалистична, предупреждавайки, че климатичните регламенти рискуват да отслабят автомобилната индустрия в региона и нейната мрежа от доставчици.

В писмо лидерите на основните лобистки групи в индустрията призовават председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да преразгледа плановете за постепенно премахване на превозните средства, задвижвани с изкопаеми горива, до средата на следващото десетилетие, твърдейки, че доминиращата позиция на Китай във веригата на доставки на електрически превозни средства и новите търговски бариери на САЩ създават допълнителни пречки, съобщава Bloomberg.

„Европейският план за трансформация на автомобилната индустрия трябва да загърби идеализма и да признае настоящите индустриални и геополитически реалности“, заявяват в писмото президентът на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) Ола Калениус и президентът на Европейската асоциация на автомобилните доставчици Матиас Цинк.

По думите им постигането на целите за въглеродните емисии за 2030 г. и 2035 г. в днешната реалност „вече не е осъществимо“.

Калениус ръководи германския производител на премиум автомобили Mercedes-Benz Group AG, а Цинк е начело на доставчика Schaeffler AG.

Намесата на лобистките групи подчертава нарастващата пропаст между климатичните амбиции на Европа и икономическата реалност в най-големия регионален производствен сектор. Автомобилните производители са пуснали на пазара десетки електрически модели, които обаче все още съставляват само около 15% от продажбите, с неравномерно приемане в Европейския съюз (ЕС).

Концерните продължават да генерират по-голямата част от приходите си от модели с двигатели с вътрешно горене, особено от големи SUV-ове и премиум автомобили, което подчертава предизвикателството пред бързата промяна. Доставчиците също са подложени на натиск, подчертан от компании като Continental AG, които съкращават работни места, и Valeo SE, която понижи очакванията си за рентабилността, тъй като търсенето на електромобили се охлажда, а разходите за финансиране се покачват. Това е натиск, който анализаторите очакват да стимулира по-нататъшно преструктуриране по цялата верига на доставки.

Досега политиците в ЕС защитаваха целта за 2035 г., определяйки я като съществена за постигане на климатичните цели на блока. Екологичните групи твърдят, че предупрежденията на индустрията са преувеличени, посочвайки стабилния растеж на продажбите на електрически превозни средства и вълната от нови европейски проекти за производство на батерии., пише Investor.bg

Забраната за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене беше одобрена с мнозинство в Брюксел след години на дебати, като някои страни, включително Франция и Нидерландия, вече приведоха националните си политики в съответствие с нея.