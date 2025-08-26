Турция е на път да се присъедини към Клуба на изтребителите от пето поколение

Турският изтребител от пето поколение KAAN, известен като TF-X или Kaan, е най-амбициозното аерокосмическо начинание на Анкара до момента. Разработен с цел да замени остаряващия флот от американски изтребители General Dynamics F-16 Fighting Falcons, KAAN ще издигне Турция в малкия ешелон от държави, способни да разполагат с местен изтребител от пето поколение, пише Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

KAAN е двумоторен, стелт многоцелеви изтребител, сравним с F-35 или Су-57. Конструкцията на изтребителя се отличава с извита форма на фюзелажа и трапецовидни крила, с наклонени опашни стабилизатори и вътрешен отсек за оръжия. Тези характеристики подобряват стелт възможностите на самолета, като позволяват намалено радарно напречно сечение (RCS). Очаква се KAAN да изпълнява широк спектър от мисии, включително превъзходство във въздуха, дълбоки удари и мрежова война.

Очаква се пилотската кабина на самолета да разполага с някои от съвременните технологии на F-35, със сензорни комплекти, синтез на данни, радар с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA) и усъвършенствани системи за електронна война, предназначени да подобрят ситуационната осведоменост и взаимосвързаността. Въпросът за задвижването остава нерешен, тъй като ранните прототипи на KAAN са разчитали на произведения в Америка двигател General Electric F110. Въпреки че двигателят F110 е адекватен за задачата, Турция е решена да разработи изтребител от пето поколение, който е изцяло произведен в страната , включително двигателни системи, произведени в Турция. Анкара обаче все още не е разработила вътрешен двигател, толкова мощен и надежден, колкото F110.

Очаква се самолетът да достигне оперативна годност в началото на 2030-те години. Първият прототип беше представен през 2023 г., а първият полет на изтребителя се състоя през 2025 г. Ако програмата избегне забавяния, KAAN ще влезе в експлоатация около времето, когато турският флот от F-16 бъде изведен от експлоатация.

Изтребителят KAAN не е просто самолет от пето поколение , но и геополитическо изявление на Турция. Анкара е заела средна позиция, уместно предвид географското ѝ положение, с единия крак в Европа и другия в Азия. Тази средна позиция позволи на Турция да поддържа сложни отношения както със Съединените щати, така и с Русия.

Анкара беше изключена от американската програма F-35 след закупуването на руски системи за противовъздушна отбрана С-400. Изключването от програмата от пето поколение, която Съединените щати изнасяха за съюзници по целия свят, вдъхнови Турция да разработи своя собствена програма от пето поколение, която засилва автономността ѝ.

За НАТО разработването на KAAN представлява както предизвикателства, така и възможности. От една страна, KAAN вероятно укрепва отбранителните способности на държавата членка, позволявайки на Турция да допринесе повече за собствената си отбрана, без да се налага да отклонява ресурси от други държави от НАТО. От друга страна, изтребител от пето поколение дава на Турция по-висока самодостатъчност, което означава, че НАТО ще има по-малко влияние върху Анкара, която е склонна да се измести към по-независим полюс.

Програмата KAAN на Турция представлява зараждаща се глобална тенденция, тъй като възходящите средни сили се стремят към независимост и самодостатъчност. Стремежът на Анкара към изтребители от пето поколение е отразен в Южна Корея, която разработва своя изтребител KF-21, и Индия с програмата си за изтребители AMCA.