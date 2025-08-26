Ванс получи брутален урок по история след невярно изказване за Втората световна война

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше безмилостно осмиван онлайн заради неправилното си твърдение, че Втората световна война е завършила с “преговори“.

По време на интервюто си в предаването “Meet the Press” вицепрезидентът беше попитан за стратегията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. Ванс обясни, че Тръмп просто се опитва да посредничи в преговорите между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

“Ако се върнете към Втората световна война, ако се върнете към Първата световна война, ако се върнете към всеки голям конфликт, спечелен в човешката история, всички те завършват с някакъв вид преговори“, заяви неправилно вицепрезидентът.

Много онлайн потребители бързо посочиха, че Втората световна война не е приключила с преговори между Съюзниците и силите, а по-скоро е приключила през 1945 г. с безусловната капитулация на Германия и Япония.

“Притеснява ме, че вицепрезидентът и бъдещ кандидат на Републиканската партия за 2028 г. е идиот, който не знае, че Втората световна война е приключила на бойното поле с искането на Съюзниците за безусловна капитулация“, написа един потребител в X.

“В този невероятен клип идиотът Джей Ди Ванс твърди, че САЩ не са спечелили Втората световна война - ние сме преговаряли с Германия за прекратяване на войната или с Япония“, написа втори потребител в социалните мрежи и добави: “Предполагам, че той си мисли, че Картаген не е бил победен от Рим.“

“Искам да кажа, че количеството невежи глупости, които тази интелектуална нула налага, е плашещо”, гласи друг коментар в мрежата.

Друг потребител на X, който се е представил като професор по история, също отбеляза, че силите на Оста са се предали едва след като “Хитлер се е самоубил в бункер, Мусолини е бил екзекутиран, а Германия и Япония са били окупирани“.

Други също твърдят, че забележките на Ванс заличават жертвите, които американските войници са направили, като един потребител твърди, че това прикрива “бруталната реалност на безусловната капитулация, след като бомбите и битките на съюзниците са смазали Оста“.

“Спрете да пренаписвате историята, за да прокарате програмата си за умиротворяване“, написа потребителят.

Друг потребител също изрази облекчението си, че “нямахме някой с начина на мислене на Джей Ди Ванс начело по време на Втората световна война, а ако го бяхме имали, Хитлер щеше да се окаже с половината Европа“.

Имаше и такива, които се втурнаха да защитят вицепрезидента, като един потребител на X твърди, че “чрез преговори [Оста] се съгласи да капитулира и ние се съгласихме да приемем капитулацията им. Какво е трудно да се разбере в това?”

Съпоставката между края на Втората световна война и сегашната между Русия и Украйна продължи и Ванс заяви, че американският президент просто иска Путин и Зеленски “да постигнат някакво споразумение“.

“Ако украинците са готови да кажат нещо на територия, което да сложи край на конфликта, ние няма да ги спрем. Също така няма да ги принуждаваме, защото това не е нашата страна. Всичко, което може да направи, е да отвори вратата и да ги помоли да преговарят добросъвестно“, каза вицепрезидентът за Тръмп”, заяви Ванс.

Изказването на вицепрезидента дойде само дни след като президентът заяви пред репортери, че се надява скоро да уреди среща между двамата световни лидери.

Тръмп заяви, че ще стане ясно в рамките на следващите “две седмици“ дали срещата ще се състои или не, като се позова на познат график, който е използвал многократно по време на втория си мандат.

Президентът на САЩ също заплаши с “мащабни санкции“, ако планираната среща не се състои - обещание, което е обещавал преди и не е успял да изпълни. Той също така остави отворена възможността да не се прави нищо.

Президентът е все по-разочарован от непрестанните бомбардировки на Украйна от страна на Русия и в петък изрази неодобрението си, че американска фабрика в Украйна е била ударена от руски сили.

“Казах му, че не съм доволен от това. Не съм доволен от нищо, свързано с тази война“, каза Тръмп, цитирайки разговори си с руския президент.

След това той повтори твърдението си, че войната “никога нямаше да се случи“, ако беше президент.

“Това беше причинено от глупави хора, които се бориха“, каза Тръмп, добавяйки, че “Владимир е знаел, че ние не бихме го толерирали“.