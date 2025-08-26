Руските училища ще отделят 32 учебни часа през предстоящата учебна година за държавната програма „Разговори о важном“ („Разговори за важни неща“), според учебна програма, публикувана от Института за изследване на детството, семейството и образованието към Министерството на образованието на 26 август. Програмата включва серия от уроци, фокусирани върху войната, военния героизъм и националната идентичност.

Ключов компонент е декемврийският урок „Русия – страната на победителите“, подготвен за Деня на героите на Отечеството. Учениците ще бъдат запознати с „героите на Русия от древни времена до наши дни“ и ще им се каже, че смелостта и военните традиции са „неразделна част от руската идентичност и културен код“.

На 23 февруари, Деня на защитника на Отечеството, урокът „Герой от съседния двор“ ще се фокусира върху местни примери за военна доблест. Програмата уточнява, че децата трябва да научат, че във всеки регион на страната „живеят изключителни, смели и трудолюбиви герои“.

За Деня на победата на 9 май учебната програма включва „Песни на войната“, посветени на военната музика и нейната роля във формирането на „чувство за принадлежност към историята на нацията“ и запазването на паметта за Втората световна война.

Допълнителните сесии включват „Съвест в нас“ и „Ценности, които ни обединяват“, където традиционните ценности са представени като част от устойчивостта на нацията във военно време.

Като цяло учебната програма отразява продължаващия акцент върху насаждането на разкази от военното време, представяйки Русия като „страна на победителите“, чиято колективна памет и идентичност са тясно свързани с военната жертва и традиция.

По-рано беше съобщено, че Русия е удвоила финансирането си за 2025 г. за „Юнармия“ – младежко движение, насърчаващо военното обучение и идеологическото индоктриниране сред тийнейджъри, включително деца в детска градина – с общо отпуснати 12,3 милиона щатски долара за подкрепа на военното обучение и патриотичното образование.