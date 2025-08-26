Емрах Стораро се сгоди за сестрата на жената на Фики

Синът на фолкзвездата Тони Стораро - Емрах, се сгоди. Изненадващата новина сподели самият годеник, като младият певец публикува серия от кадри от специалния ден.

Избраницата му се казва Айлян, а любопитното е, че тя е сестра на Гюлджан - съпругата на брат му Фики.

Купонът е бил в Шумен, а съвсем очаквано с музикални поздрави са се отчели таткото Тони и Фики.