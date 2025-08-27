В евангелието според Доналд Тръмп - книгата му „Изкуството на сделката“ - бъдещият президент излага своята бизнес и житейска философия.

„Целя се много високо и след това просто продължавам да натискам и натискам и натискам, за да получа това, което търся“, пише Тръмп. „Понякога се задоволявам с по-малко, отколкото съм търсил, но в повечето случаи все пак получавам това, което искам.“

Някога Тръмп използва тази техника, за да се пазари с изпълнители, да сплашва конкурентни акули на недвижимите имоти и в безкрайни съдебни дела, за да преследва бизнес интересите си. 28 години по-късно той не се е променил. Неговото натискане и натискане, и натискане просто се случва на по-грандиозна и по-значима сцена.

Как Тръмп преодоля президентското проклятие

Непрестанните опити на президента да създаде лостове и да упражнява решителна и безпрепятствена власт на множество фронтове доминираха лятото, в което той беше по-неограничен от всякога.

Август често е бил жесток месец за президентите. През 2014 г., в странно ехо на днешния ден, боевете бушуваха в Газа и Украйна, нахлувайки във ваканцията на президента Барак Обама и повдигайки въпроси за неговото лидерство. Хрониките годините на Байдън датират началото на затъмнението на администрацията на 46-ия президент на 26 август 2021 г., когато атентатор самоубиец уби 13 американци на международното летище в Кабул.

Тръмп премина през този август, решен да преодоля проклятието, винаги тествайки границите на това, което е подходящо законово или конституционно поведение за един президент.

Неговите настоявания кулминираха тази седмица със заплахи за федерализиране на войските на Националната гвардия и изпращането им в Чикаго - дори когато демократичните лидери на града и щата Илинойс му казаха да стои настрана. Извънредни условия, предписани от Кодекса на САЩ, които включват бунтове, което би могло да направи това ясен правен акт, не съществуват в града - въпреки твърденията на Тръмп във вторник, че е в „големи проблеми“ и е „бедствие“ заради престъпността.

Но това не спира президента, който също заплашва да изпрати федерални сили в други градове, контролирани от демократите.

„Аз (имам) право да правя всичко, което искам. Аз съм президентът на Съединените щати. Ако смятам, че страната ни е в опасност - и тя е в опасност в тези градове - мога да го направя“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета във вторник.

Това е в съответствие с дългогодишното мнение на президента, че има малко ограничения за един президент и че неговата власт е почти абсолютна.

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, евентуален кандидат за президент през 2028 г., обаче изглеждаше на солидна основа, когато написа в X:

„Не, Доналд, не можеш да правиш каквото си искаш.“

Времето ще покаже.

Опитът на Тръмп да уволни член на Федералния резерв е една от най-големите му силови игри досега.

Тръмп налага властта си на друг фронт, обявявайки тази седмица, че е уволнил служителката на Федералния резерв Лиса Кук. Министерството на правосъдието разследва Кук за предполагаеми нарушения на ипотечния кредит. Тя отрече да е извършила неправомерни действия и планира да се бори срещу уволнението си в съда.

Не е ясно дали Тръмп има правомощията да уволни Кук. Но той все пак се опитва - цели се високо и вижда дали може да получи това, което иска.

„Съгласно закона президентът очевидно има законните правомощия да уволни член на Федералния резерв по някаква причина. Мисля, че по-важният въпрос обаче е дали президентът в този момент има какво да се счита за кауза“, каза пред CNN Том Дюпри, бивш заместник-помощник главен прокурор.

Тръмп рядко крие мотивите си. Във вторник той каза, че ако може да се откаже от Кук, е по-вероятно да получи благоприятно решение по една от своите мании - големи намаления на лихвените проценти.

„Ще имаме мнозинство много скоро, така че това ще бъде чудесно“, каза Тръмп. „След като имаме мнозинство, жилищният пазар ще се промени и ще бъде чудесно. Хората плащат твърде висок лихвен процент.“

Тръмп сви рамене във вторник, когато репортер го попита за възможността Кук да спечели в съда.

„Винаги има съдебни спорове. Вижте, аз водих съдебна битка, която продължи години с корумпирани хора, с много ужасни хора“, каза президентът.

Дори съдбата на Кук да остане неясна заради съдебната битката, президентът може да постигне някои от целите си. Като атакува един от членовете на борда на Федералния резерв, той оказва косвен натиск върху основната си цел - председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. И може да направи живота неприятен за Кук, която той смята за противник, който му е препречил пътя.

Как Тръмп използва съдебните забавяния, за да преследва политически цели

Тръмп не е непознат да използва времето, необходимо за разглеждане на делата в съдилищата, за да постигне политическите си цели.

Например, докато уволнените бюрократи, работещи за USAID, успяха да го оспорят законно, Тръмп вече беше разорил агенцията им. А докато се бореше с четири наказателни обвинения като кандидат за президент, той подаде безброй и често несериозни процедурни искания, за да забави съдебните действия и да изтече срокът за отчетност заради опита си да открадне изборите през 2020 г.

Сега, когато се завърна на власт, администрацията му използва правната система, за да си урежда сметките.

Няколко от политическите врагове на Тръмп се оказаха обект на разследване за подаване на ипотечни документи, включително сенаторът от Калифорния Адам Шиф и главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, които спечелиха гражданско дело за измама срещу Тръмп, неговите пълнолетни синове и организацията на Тръмп. Нито един от двамата не е обвинен и двамата отричат ​​да са извършили нарушение.

Миналата седмица агенти на ФБР пристигнаха в дома на Джон Болтън, съветник по националната сигурност на Тръмп, който е назначен за първи път и често критикува президента по телевизията. Заповед за претърсване би била одобрена от съдия на основание, че е имало вероятна причина да е извършено престъпление. Но изглеждаше като голямо съвпадение, че поредният противник на Тръмп е разследван.

„Това, което президентът се опитва да направи тук, е много системно и систематично“, каза Шиф пред предаването „Meet the Press“ по NBC относно претърсването на дома на Болтън. „Всеки, който се изправи срещу президента, всеки, който критикува президента, всеки, който каже нещо, което е в противоречие с интересите на президента, понася цялата тежест на федералното правителство.“

Но кой ще спре Тръмп?

Съдилищата ограничиха някои от политиките му, въпреки че нарастващият брой съдии, назначени от президента - и консервативното мнозинство във Върховния съд, което понякога се произнася в негова полза - помагат на опита му да разшири президентската власт. А Върховният съд подхрани визията на Тръмп за безнаказаност, като постанови по дело, свързано с едно от неговите наказателни обвинения, че президентите имат значителен имунитет за служебни действия.

Конгресът би трябвало да бъде друга спирачка. Но републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената е безразлично към Тръмп, доброволно отстъпвайки властта на изпълнителната власт. А крайното конституционно ограничение на поведението му - импийчмънтът - беше извършен два пъти от демократичното мнозинство в Камарата на представителите, но беше осуетено, когато републиканците в Сената отказаха да го осъдят за тежки престъпления и провинения.

И забравете за всеки в екипа от свръхлоялисти, подбран от Тръмп за втория му мандат, който налагаше ограничения. На повече от тричасово заседание на кабинета във вторник, неговите подчинени се редуваха да наслагват екстравагантни похвали на президента.

Чувството на Тръмп за собственото му всемогъщество, безнаказаност, отмъстителност и амбиция расте с всеки изминал ден.

„Всеки, който му се противопоставя, се възприема не като интелектуален противник, а като злобен опонент“, каза Тай Коб, който известно време е бил адвокат в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп, пред Ерин Бърнет от CNN. „Всичко, което той може да направи, за да си отмъсти, очевидно го прави много щастлив, точно както разширяването на властта му го прави много щастлив. Мисля, че това е нещо, което американците трябва да разгледат сериозно, защото това не може да бъде това, за което хората в страната са гласували по отношение на чест, добродетел и върховенство на закона.“

Но нищо няма да спре Тръмп да се стреми много високо – и да натиска, натиска и натиска.

Анализът е на Стивън Колинсън за CNN