Какво стои зад петролната сделка на Индия и Русия?

В продължение на месеци индийски и американски търговски представители се пазареха за неща като тарифи и квоти за внос, опитвайки се да изработят споразумение, с което и двете страни да се съобразят. Президентът Тръмп, решен да намали търговския дефицит от 44 милиарда долара с Индия, заплаши да наложи тарифи върху индийски стоки, изпратени в Америка, пише NYT.

След това Тръмп въвлече Русия в това.

Той разкритикува Индия за покупките ѝ на руска енергия, публикувайки в социалните медии, че страната е „най-големият купувач на ЕНЕРГИЯ за Русия, заедно с Китай, във време, когато всички искат Русия да СПРЕ УБИЙСТВАТА В УКРАЙНА“.

За тази цел на 6 август Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която заяви, че ще наложи 25-процентно мито върху вноса на индийски стоки като наказание за закупуване на руски петрол. Това мито, което влезе в сила в сряда, дойде в допълнение към 25-процентно мито, което той вече беше въвел.

При 50 процента, Индия сега е изправена пред мита, толкова високи, колкото всяка друга страна в света, и много по-високи от тези, насочени към нейните азиатски конкуренти.

Много други хора и организации също твърдяха, че Индия съучаства в войната ѝ срещу Украйна, като купува руски петрол. Но Тръмп направи това част от търговските преговори между САЩ и Индия.

Искането на Тръмп, което Индия нарича скандално и неоправдано, падна като воняща бомба в преговорите между двете страни. Ето какво трябва да знаете за спора.

Не е ли Русия под санкции?

Москва е под санкции, предимно от Съединените щати и Европейския съюз. В опит да навреди на военните усилия на Русия, Западът наложи таван на цената, която Русия може да начислява за своя петрол.

Но Индия не се присъедини към този план.

След налагането на санкциите и затварянето на европейските и други пазари за Русия, морският износ от Русия за Индия започна да се увеличава.

Русия отвърна на заплахите на Тръмп срещу Индия. Русия смята, че е „незаконно“ да се опитва „да накара други страни да прекъснат търговските връзки с Русия“, заяви пред руските информационни агенции Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Страната поддържа особено приятелски отношения с Русия, а търговията между Китай и Русия се е увеличила с две трети, откакто Русия нахлу в Украйна. Миналата година двустранната им търговия надхвърли 240 милиарда долара, като Китай изпращаше всичко - от автомобили до дронове .

Но освен Китай, никоя друга страна не купува повече руски петрол в наши дни от Индия.

Колко руски петрол купува Индия?

Много повече, отколкото преди руският президент Владимир В. Путин да започне пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Малко преди началото на войната, суровият петрол от Русия представляваше 0,2% от вноса на Индия. До май 2023 г. Русия продаваше на Индия повече от два милиона барела суров петрол на ден, или приблизително 45% от вноса ѝ.

Индия купува почти постоянен поток от руски петрол през последните две години. Цените се колебаеха, като общите продажби възлизаха на над 130 милиарда долара годишно. Ирак и Саудитска Арабия, традиционно най-големите доставчици на Индия, бяха изместени настрана.

През юни 2023 г. анализ на данните за корабоплаването от The New York Times установи, че десетки руски танкери пристигат всеки месец в индийските петролни рафинерии.

Защо Индия купува толкова много петрол от Русия?

По-евтино е, тъй като санкциите стесниха потенциалното търсене и задържаха цената.

Друга причина: Индия не е основен производител на петрол, а е най-населената страна в света и най-бързо развиващата се голяма икономика. Тя се нуждае от много петрол.

Закупуването на руски петрол от Индия е удобно и за двете страни. Русия може да продава суровия си петрол, теоретично под ценови таван, определен от Европейския съюз (ЕС) от 60 долара за барел, а Индия го купува с отстъпка. Индийските петролни компании са рафинирали част от него за вътрешно потребление, а останалата част са изнесли за Европа и другаде като дизел и други продукти.

Освен че подпомага индийската икономика, евтиният руски петрол е помогнал на Индия да създаде доходоносен бизнес, изнасяйки рафинирани продукти в региони, които се нуждаят от пресни енергийни доставки. Една от индийските рафинерии, обектът Джамнагар на западното крайбрежие на страната, е най-голямата в света.

Ръстът във вноса на руски петрол помогна за увеличаване на печалбите на компании като индийския конгломерат Reliance Group, който управлява рафинерията в Джамнагар. Цената на акциите на Reliance се покачи рязко от началото на войната, период, в който акциите на Exxon Mobil останаха без промяна.

Напоследък рафинериите в Индия купуват по-малко руски петрол от обикновено, според Kpler, която следи данните за стоките и доставките. Но пълното заместване на руското гориво, което внася, би било трудно за Индия, отчасти защото рафинериите ѝ са конфигурирани за вида петрол, който Русия произвежда. „Отдалечаването от Русия – ако бъде принудено – ще бъде скъпо, сложно и политически напрегнато“, пише Kpler в бележка.