Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Южна Корея прие законопроект, забраняващ използването на мобилни телефони и смарт устройства по време на учебните часове в училищата, превръщайки се в поредната страна, която ограничава използването на телефони сред деца и тийнейджъри.

Законът, който влиза в сила от следващата учебна година през март 2026 г., е резултат от двупартийни усилия за ограничаване на пристрастяването към смартфони, тъй като все повече изследвания сочат вредните му ефекти. Законодатели, родители и учители твърдят, че използването на смартфони влияе върху академичните постижения на учениците и им отнема време, което биха могли да прекарат в учене, съобщава BBC.

Забраната има своите скептици, включително ученици, които поставят под въпрос как би работила, по-широките ѝ последици и дали се справя с първопричината за пристрастяването.

Законопроектът беше убедително приет в сряда следобед, със 115 гласа “за“ от 163 присъстващи членове.

Повечето южнокорейски училища вече са въвели някаква форма на забрана за смартфони. Те дори не са първите, които го правят.

Някои европейски страни като Финландия и Франция са забранили телефоните в по-малък мащаб, прилагайки ограничението само за училищата за по-малки деца. Други като Италия и Холандия са ограничили използването на телефони във всички училища.

Но Южна Корея е сред малкото, които са въвели такава забрана в закона.

Не става въпрос само за деца. Близо една четвърт от 51-те милиона души в страната разчитат твърде много на телефоните си, според правителствено проучване от 2024 г. Но тази цифра се увеличава повече от два пъти - до 43% - за тези на възраст между 10 и 19 години. И тя се увеличава през годините.

Повече от една трета от тийнейджърите също казват, че се затрудняват да контролират времето, което прекарват в преглеждане на видеоклипове в социалните медии. А родителите се опасяват, че това им пречи на всичко останало, което биха могли да правят с времето си.

Все пак има и няколко изключения. Законопроектът позволява на ученици с увреждания или специални образователни потребности да използват помощни средства и разрешава използването им за образователни цели или при извънредни ситуации.