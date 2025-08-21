Опасни клипчета постоянно бомбардират тийнейджърите в TikTok и Instagram

Социалните медии продължават да тласкат тийнейджърите към съдържание за самоубийство, самонараняване и “интензивна депресия“, установява нов доклад.

Базираната в Обединеното кралство фондация “Моли Роуз“ създаде акаунти в TikTok и Instagram, представяйки се за 15-годишно момиче, което преди това се е ангажирало с подобен вид съдържание. Почти всяко видео, което се появи на двете платформи, беше свързано със самоубийство, депресия или самонараняване, съобщи групата.

Страницата “For You“ на TikTok, например, редовно препоръчваше видеоклипове, които “изрично насърчаваха и прославяха самоубийството“ и препоръчваха конкретни методи за самоубийство, се казва в доклада след направения експеримент.

В Instagram фалшивите потребители най-вероятно виждаха този вид съдържание в Reels, функцията за кратки видеоклипове на платформата, пише Euronews.

“Алгоритмите продължават да бомбардират тийнейджърите с шокиращи нива на вредно съдържание, а на най-популярните платформи за млади хора това може да се случи в индустриален мащаб“, каза Анди Бъроуз, главен изпълнителен директор на фондация “Моли Роуз“.

Тестовете бяха проведени в седмиците преди влизането в сила на правилата за безопасност на децата от Закона за онлайн безопасността на Обединеното кралство в края на юли. Наред с други мерки, законът изисква от сайтовете на социалните медии “бързо да премахват незаконно съдържание, свързано със самоубийство и самонараняване“ и “проактивно да защитават потребителите“ от незаконно съдържание по тези теми.

Но фондацията заяви, че последните открития показват, че малко се е променило от 2017 г., когато 14-годишната Моли Ръсел почина от самоубийство във Великобритания. Съдебният лекар постанови, че излагането на вредно онлайн съдържание е допринесло “повече от минимален начин“ за смъртта ѝ.

Групата призова британския регулатор на комуникациите Ofcom да предприеме допълнителни стъпки за защита на младите хора от вредно онлайн съдържание, а правителството да засили Закона за онлайн безопасност.

Говорител на TikTok оспори констатациите, заявявайки, че те “не отразяват реалния опит на хората на нашата платформа, което докладът признава“. Говорителят каза още, че TikTok проактивно премахва 99% от съдържанието, което нарушава неговите стандарти.

Meta, компанията майка на Instagram и Facebook, не отговори веднага на искане за коментар. Миналата година Instagram пусна “Тийнейджърски акаунти“ с вградени функции за безопасност, като например ограничения върху достъпа на тийнейджърите до чувствително съдържание.