РЮА отмени визи за краткосрочно пребиваване на българи, Радев е признателен

Президентът Румен Радев изпрати писмо до колегата си Сирил Рамафоса и изрази признателността си за решението на Република Южна Африка да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани.

Държавният глава подчертава, че това е стратегическо решение, което ще насърчи контактите между гражданите и разширяването на бизнес партньорствата между двете държави.

Радев отбелязва значението на разговорите на най-високо равнище, проведени при официалното му посещение в РЮА през май 2023 г., насочени към по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранните връзки и сътрудничество в редица области.

“Особено щастлив съм, че сега Вие предприемате важна стъпка в тази посока“, се казва в писмото, изпратено от Радев.

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България, по време на което да бъдат очертани пътищата за постигане на пълноценно и дългосрочно сътрудничество и издигането на двустранните отношения на още по-високо ниво.