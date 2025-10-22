IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
РЮА отмени визи за краткосрочно пребиваване на българи, Радев е признателен

Щастлив съм, че предприемате стъпка в тази посока, добавя президентът

22.10.2025 | 09:47 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Президентът Румен Радев изпрати писмо до колегата си Сирил Рамафоса и изрази признателността си за решението на Република Южна Африка да отмени визите за краткосрочно пребиваване за български граждани.

Държавният глава подчертава, че това е стратегическо решение, което ще насърчи контактите между гражданите и разширяването на бизнес партньорствата между двете държави. 

Радев отбелязва значението на разговорите на най-високо равнище, проведени при официалното му посещение в РЮА през май 2023 г., насочени към по-нататъшното развитие и задълбочаване на двустранните връзки и сътрудничество в редица области. 

“Особено щастлив съм, че сега Вие предприемате важна стъпка в тази посока“, се казва в писмото, изпратено от Радев. 

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България, по време на което да бъдат очертани пътищата за постигане на пълноценно и дългосрочно сътрудничество и издигането на двустранните отношения на още по-високо ниво. 

