Шампионът Оклахома с драматична победа на старта в НБА

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона Оклахома над Хюстън след две продължения - 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 21:20 в „Пейком Сентър“ тази вечер.

Това бе едва шестият случай в историята на НБА, в който мач от първата вечер на сезона достига до второ продължение. Преди началото на двубоя феновете и отборът на Тъндър отпразнуваха спечелената титла с традиционната церемония по връчване на шампионските пръстени.

През по-голямата част от мача „гръмотевиците“ бяха в ролята на догонващи, като Рокетс водеха в резултата след всяка от първите три четвърти.

Действащият MVP на лигата, Шeй Гилджъс-Александър, бе ограничен до едва 11 точки в първите три части, преди да експлодира в заключителните етапи. Той наниза 12 в четвъртата четвърт, а след това добави още 12 в продълженията, включително два ключови наказателни удара в последните секунди, които донесоха победата.

Алперен Шенгюн бе най-резултатен в мача и завърши с дабъл-дабъл от 39 точки и 11 борби за „ракетите“, а Кевин Дюрант добави 23 точки. За Тъндър Гилджъс-Александър вкара 35 точки, а Чет Холмгрен добави още 28 за успеха на шампионите.

В «Крипто.ком Арена» в Лос Анджелис Лейкер загуби от Голдън Стейт със 110:100, въпреки изумителната игра на звездата им Лука Дончич. Само една асистенция не достигна на словенеца за трипъл дабъл - 43 точки, 12 борби и 9 резултатни предавания.

40-годишният лидер на «Лейкърс» Леброн Джеймс не участва в мача заради травма.